На Украине оценили риск ядерного удара со стороны России

21.12.2020, 21:58, Новости дня

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Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов оценил шансы ядерного удара по территории Украины со стороны России, отметив, что украинцы могут быть спокойны.

«Европа нервничает, но в своих лучших традициях высказала обеспокоенность ситуацией. А мы, кстати, можем в этом плане быть более-менее спокойны. У нас меньше шансов получить ядерный удар со стороны России, чем у Европы, потому что мы граничим с Россией», – сообщил Жданов изданию «Гордон», комментируя прекращение действия международных договоров, ограничивавших распространение ядерного вооружения.

Специалист также назвал Крым идеальной стартовой площадкой для запуска баллистических ракет. «Возьмите циркуль и начертите круг в пять тысяч километров – РФ покроет север Африки, весь Ближний Восток, всю Европу и даже достанет до Скандинавии», – отметил он. При этом военный эксперт не уточнил, зачем РФ нужно наносить ракетный удар по Африке или Скандинавии. По его словам, «вопрос завоза ядерных боеголовок на территорию Крыма – вопрос времени».

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обиду по поводу нежелания главы МИД РФ Сергея Лаврова общаться с ним. В свою очередь Лавров заявил, что РФ никогда не уклоняется от диалога с кем бы то ни было. Он подчеркнул, что Москва всегда открыта для разговора.