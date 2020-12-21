 

В США призвали воздержаться от «бурной реакции» на новый штамм COVID в Британии

21.12.2020, 21:58, Новости дня
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Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не рекомендует вводить дополнительные ограничения для поездок из Британии в Америку.

«Нам, несомненно, нужно присматривать за ситуацией, но не следует слишком бурно реагировать на происходящее», – цитирует ТАСС слова ученого о ситуации с новым штаммом вируса, сказанные в интервью о телекомпании CNN.

Ранее помощник министра здравоохранения и социальных служб США адмирал Бретт Джируар также в эфире CNN не исключил приостановки поездок из Великобритании в США в связи с выявлением в королевстве нового типа коронавируса. По словам Джируара, пока нет оснований считать, что данный тип более летален и более опасен, чем обычный коронавирус.

Напомним, что ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем, в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».



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