Путин присвоил Зиничеву звание генерала армии

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21.12.2020, 21:58, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии.

«Присвоить воинское звание генерала армии Зиничеву Евгению Николаевичу», – говорится в указе президента на официальном портале правовой информации.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем России. До назначения начальником управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

С июня 2015 года по июль 2016 год занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя Совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В ноябре 2016 года стало известно, что Зиничев занял должность заместителя директора ФСБ.

18 мая 2018 года указом президента Евгений Зиничев назначен на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 января 2020 года вновь назначен главой МЧС России.



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