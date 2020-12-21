Мнение: Письмо: “Кармический уровень духовной связи”

21.12.2020, 21:44, Разное

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Я знаю, вы любите письма людей с большим багом Выскочка. Они смешные.

Ну вот вам для самостоятельного разбора.

fur_rr

Здравствуйте уважаемая Эволюция.

Пишу в надежде попасть на разбор. Долго не хотела/решалась написать, потому что привыкла разбираться самостоятельно со своей жизнью.

10 лет назад я уехала заграницу продолжать учебу и так никогда и не вернулась. В мои студенческие годы, ещё до отъезда я часто влюблялась и как мне тогда казалось в мужчин номер 2, потому что либо мужчины номер 1 на меня не смотрели (либо их не было в моем окружении, как я позже анализировала) либо мне казалось, что они на меня не посмотрят. Я была пацанкой в школьные ходы, и хотя я всегда нравилась мальчикам, долгие годы мне казалось что я не понравлюсь тем мальчикам которые мне казались самыми интересными.

Я несколько раз переезжала в разные страны, всегда начиная почти с нуля. Это было и сложно и в тоже время помогло мне развить уверенность в себе что я могу сделать/добиться чего угодно если приложу усилия.

Когда я познакомилась с теперь моим мужем я была в процессе получения стипендии на PhD и подрабатывала на неквалифицированной работе. Я потратила несколько месяцев чтобы получить предложения на академическую учебу в новой стране после достаточно большого перерыва не занимаясь наукой. Это было очередным испытанием.

Мой муж был старше меня на 9 лет (чего я никогда почти не замечала), из хорошей страны, высокий и спортивный, образованный и с хорошей работой. Как я позже узнала во время встречи со мной он был в фазе активных романтических и сексуальных приключения, наслаждаясь жизнью и новыми девушками.

В тот момент, когда я создавала профили на сайтах знакомств, то чаще всего у меня не было но времени и ни желанию разгребать миллион сообщений и встречаться со всеми мужчинами которые мне там писали. Я ходила на выборочные свидания, но никто меня не цеплял. Было несколько мужчин которые мне нравились из моего окружения, один был даже Мистер Идеальный, но он мне прямо сказал через какое-то время, что я ему нравлюсь, он как доктор хотел бы создать семью с например медсестрой, которая поймёт и сможет ужиться с его образом жизни. Мы это спокойно обсудили и я где-то даже была рада потому что я понимала что мне он понравился как логически хороший парень, но я не была в него влюблена.

После перерыва я зарегистрировалась на новом сайте знакомств и у меня было назначено два свидания. На первом свидании (с моим мужем) мы не могли остановится и разговор лился легко, непринуждённо и мне было с ним интересно. Он мне понравился и мне хотелось увидеть его снова. На следующий день я встретилась со свиданием номер 2 и это было полной противоположностью. Не было вообще никакого контакта, понимания или притяжения хотя он был похож по профилю на моего мужа. На следующий день я решила что у меня не ни времени ни желания копаться дальше в сайтах знакомств, я удалила свой профиль и я решила сосредоточится на одном человеке. Я была рада что мне взаимно понравился хороший мужчина. В моих прошлых отношениях мне нравились творческие или интеллектуальные типы, либо никак не подходящие для создания семьи или нормальный отношений. Ещё одной причиной было то, что я перерастала моих мужчин и мне становилось не интересно.

У нас закрутился роман с моим будущем мужем. Все было идеально, от романтических вечеров на озере и интеллектуальных бесед до спонтанных поездок и интересного секса. Мне казалось что он точно понял какой я человек и что важно для меня. И я понимала головой что это хороший мужчина для создания семьи.

В начале отношений он был для меня ментором и помог мне развиться на новый уровень в моей профессиональной карьере. Он помог мне поверить в себя в новой стране, работал над улучшением моего местного языка, посоветовал бросить затею академической учебы и дал мне веру что я могу найти работу на высокой должности и что я могу и должна зарабатывать большие деньги. Так и получилось. После упорных усилий, развития и роста веры в себя + хорошей доли удачи через несколько лет я в итоге на позиции где я нанимаю на работу таких людей как он. Я чувствую что я развиваюсь намного быстрее чем он и что скоро перерасту его в разных сферах (включая духовную/эмоциональную). Он это тоже ощущает и порой проскальзывает что он пытается меня «одергивать вниз» из-за зависти или по другим причинам, хотя раньше хотел помогать мне развиваться.

И выросла в большой и счастливой семье, и для меня создание моей собственной семьи всегда было приоритетом. Я иногда шучу что развитие карьеры/образования это мой способ фрустрации пока у меня нет детей и семьи. Хотя многие видят меня карьеристкой. Если бы у меня была возможность и любимый человек рядом я бы давно родила детей.

В итоге после 5 лет вместе с моим мужем мы живем комфортную жизнь, оба с успешной карьерой и думаем о «планировании семьи» как он называет рождение детей. Мне всегда казалось что все должно быть легко и достаточно быстро в счастливых отношениях, мой муж почему-то долго решался на брак и теперь долго решается на детей…

А потом появился Он. Я даже просто любовью или страстью не могу это назвать. Это какой-то кармический уровень духовной связи между двумя людьми. Да, это звучит как что-то что является большим и редким подарком в жизни человека. И да он не то как я представляла себе своего идеального мужчину, но он для меня самый ценный человек и я люблю все в нем. Я сравниваю порой мои чувства к нему с моей любовью к маме и всей моей семье, это что-то утробное, глубокой и вечное вне зависимости от обстоятельств, времени и расстояний. Я вижу в нем мужчину, отца, ребёнка и даже в моих снах женщину.

Не буду вдаваться в детали развития наших отношений. Это был лучший год в моей жизни с моментами глубоких духовных погружений, озарений и опытов. Были конечно и взлеты и падения, но мы опять там же где мы и были и любим друг друга ещё нежнее и глубже. Мы оба пытались закончить эти отношения несколько раз. Он тоже в браке и он старше меня на 28 лет. Сама цифра звучит сильно, но я почти не чувствую нашу разницу и я люблю каждую клеточку его тела, обожаю его седину в висках и как он выглядит (и смотрит на меня) когда надевает очки для чтения. Как он живет свою жизнь и его энергия и деятельность – я чувствую что он моложе моего мужа.

Мы оба хотим детей и это было так естественно! (Его жена сначала не хотела, а теперь не может забеременеть). Наша любовь как течение сильной реки и духовное и физическое влечение и желание создавать детей это естественный поток энергии. Мы обсуждаем детей как создание чуда из энергии любви между нами, на контрасте «планирования семьи» с моим мужем.

Я чувствую и вижу что мы оба выросли в здоровых семьях в плане отношений, чувств и воспитания. Чего я не могу сказать о моем муже (об этом я узнала намного позже через несколько лет наших отношений). Мы оба зрелые, развитые и увереные в себе личности и мы можем иметь и развивать отношения и любовь на высоком уровне понимания и гармонии. Он мне тоже рассказывал что его жена несёт большой багаж из своего детства (отец бросил семью с маленькими детьми) и с ней сложно строить зрелые/здоровые отношения.

Это был тяжёлый год для моего мужа. Он чувствовал что я не была с ним ни головой ни сердцем. И физически я не могу ничего ему дать, сейчас я не могу не иметь никакой интимной близости с ним. Я люблю его и забочусь о нем. Каждый раз когда я думаю уйти, мне становится его жалко. Я очень благодарна ему за многое что он сделал для меня.

Я не хочу утомлять вас и читателей долгим письмом. Я пишу чтобы попросить помощи в разборе и помочь ответить на вопросы.

Люблю ли я своего мужа или он поднознательно всегда был больше выбором головы, а не сердца?

Второй мужчина, настоящее ли это? Или мы сошлись на сильном желании иметь детей и на понимать/осознании ценности, что такое здоровые отношения и любовь.

Сейчас я хотела бы уйти от мужа и в идеале создать новую семью. На той стороне такое же желание и планы.

Как человек который всегда рос, достигал, преодолевал препятствия, развивался, падал и поднимался чтобы снова начать путь я боюсь что мы заведём детей с моим мужем и я все равно уйду потому что он не «успевает за мной и тормозит» меня в более широком понимании развития жизни и потенциала человека. Он действительно хороший муж и человек и мне даже сложно подобрать для него слова почему я хочу от него уйти. В како-то момент я просто хотела ему сказать что я полюбила другого, но потом я поняла что это большой удар по его эго и много боли которую я не хочу ему причинять.

На другой стороне такая же история. Когда я редко выходила из границ и эмоционально спрашивала почему мы не решаемся на разводы и не создаём новую семью, он отвечал мне что мы не должны рвать резко и причинять боль нашим партнерам. Они хорошие люди и не заслужили этого. Он говорил что мы должны найти путь или все должно разрешится/закончится/выйти на правильное русло само собой естественным путём. Что для меня, как человека действия, казалось просто ответом или нахождением причин чтобы сказать мне Нет. Порой у него проскальзывает что его развод будет дорогой, долгий и сложный.

Может быть я построила себе воображаемые мечты и он никогда и не планировал уйти от жены? В один из наших честных и доверительных разговоров, он улыбнулся и тихо сказал мне, что он боится, что если бы он развёлся, то он бы стал мне не нужен. Для меня это было удивлением и откровение что он боится, что я не захочу быть с ним, когда я думала точно наоборот.

Такая вот история. Если я абстрагируюсь от моей любви, я понимаю что мои отношения с мужем обречены в какой-то мере. Я не знаю смогу ли я вернуть физическое влечение к нему, которое для него, кстати, очень важно. Секс для него это что-то без чего он не может жить и он настаивает/давит на меня сейчас. И я познала что любовь случается, другая, настоящая и цельная. И даже если Он не уйдёт от жены и мы не создадим семью, я хочу дальше идти по жизни надеясь получить такой подарок судьбы опять. А не просто существовать в комфортных отношения где нет такой связи, гармонии и понимания между партнёрами.

Как вы думаете, если ли у меня и у нас шанс создать новую счастливую семью если мы оба разведемся?

Большое спасибо за ваш блог и вашу помощь людям.