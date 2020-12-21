 

Мнение: Сенсация: открыта тайна, почему ТНТ свернули проект “Дом-2”!

21.12.2020, 21:40, Разное
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Короче, я понял, чего топ-менеджеры 16 лет Дом-2 держали в эфире, а тут резко так буквально икону ТНТ закрыли. И ребята, правда вам – не понравится. Вот ей богу, не ходите и не читайте тот кошмар, что будет дальше.

А все просто! Сначала Навальный снял мультик, что он нашел своих убийц. А теперь выложил ролик, как он одному из них позвонил и тот… сознался! На канале у оппозицинер-фюрера уже несколько миллионов просмотров – что, конечно, не накрутки. Просто дебилов ЦРУ переписывает.

И теперь прикиньте – раньше Дом-2 это было самое тупое шоу, пускай на меня не обижается госпожа Малышева – на российском ТВ. Но после разоблачений Навального – даже Бузова начинает казаться учительницей высшей математики.

Так что Навальный не только предал Россию и официально в этом расписался, не только развел кучу хомяков и других дегенератов, он еще… почистил эфир российкого ТВ.

Блин, а дальше что будет? После его киношек у нас хомячье пойдет работать что ли?

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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