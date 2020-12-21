 

“Каждый день детям по подарочку”: Анна Ковальчук рассказала о семейной новогодней традиции

21.12.2020, 21:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная актриса Анна Ковальчук недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о некоторых нюансах своих ежегодных новогодних празднований. В частности, знаменитость упомянула о связанной с этим весьма оригинальной семейной традиции.
Как пояснила артистка, давним семейным обычаем является старт празднования еще месяцем раньше официального наступления Нового года. На квартирном камине “гномик” вешает изящный сапожок, чтобы затем в течение всего предновогоднего периода баловать детей ежедневными небольшими подарками. Впрочем, 31 декабря начинается главное празднование, в течение которого у новогодней елки при свечах вся семья лакомится вкусными блюдами, которые готовит мать телезвезды. Разумеется, неизменным сопровождающим атрибутом является просмотр “Голубого огонька”, в котором, к слову, Анна Ковальчук снималась неоднократно. При этом она упомянула, что текущий год в плане съемок стал исключением – актриса решила не рисковать своим здоровьем во время пандемии и воздержалась от участия в концерте.

“Я убедилась, что в Новый год мне хорошо только дома, еще раз оценила, как важна для меня семья. Были годы, когда 31 декабря я работала в театре, но спектакль в этот день всегда начинается и заканчивается пораньше, так что я все успевала”, – подвела итог откровениям Ковальчук. Об этом пишет 7days.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Политолог: Лукашенко дал пощечину России

17.07 / Мнение: Зачем наши дипломаты паркуются на тротуарах

06.08 / Мнение: В моем дыхании – смерть. Новая ковидная мораль

13.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 12.10.2020

26.11 / Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 3 обнародовали до анонса

21.10 / Плоская рамка iPhone 12 надёжнее, чем в предыдущих моделях защищает от повреждений

28.07 / В России в 2024 году для ученых разработают уникальные научно-исследовательские суда

02.11 / В Сирии готовится новая провокация

25.06 / Мнение: Снос памятника “отцу современной гинекологии”

01.12 / Житель Швеции из-за прихоти матери с 12 лет находился взаперти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ryb[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска