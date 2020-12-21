“Каждый день детям по подарочку”: Анна Ковальчук рассказала о семейной новогодней традиции

21.12.2020, 21:24, Разное

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Популярная актриса Анна Ковальчук недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о некоторых нюансах своих ежегодных новогодних празднований. В частности, знаменитость упомянула о связанной с этим весьма оригинальной семейной традиции.

Как пояснила артистка, давним семейным обычаем является старт празднования еще месяцем раньше официального наступления Нового года. На квартирном камине “гномик” вешает изящный сапожок, чтобы затем в течение всего предновогоднего периода баловать детей ежедневными небольшими подарками. Впрочем, 31 декабря начинается главное празднование, в течение которого у новогодней елки при свечах вся семья лакомится вкусными блюдами, которые готовит мать телезвезды. Разумеется, неизменным сопровождающим атрибутом является просмотр “Голубого огонька”, в котором, к слову, Анна Ковальчук снималась неоднократно. При этом она упомянула, что текущий год в плане съемок стал исключением – актриса решила не рисковать своим здоровьем во время пандемии и воздержалась от участия в концерте.



“Я убедилась, что в Новый год мне хорошо только дома, еще раз оценила, как важна для меня семья. Были годы, когда 31 декабря я работала в театре, но спектакль в этот день всегда начинается и заканчивается пораньше, так что я все успевала”, – подвела итог откровениям Ковальчук. Об этом пишет 7days.ru.