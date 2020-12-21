 

“Какие у вас ассоциации?”: Саша Савельева оригинальным нарядом вызвала насмешки подписчиков

21.12.2020, 21:24, Разное
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Популярная певица Саша Савельева разместила на своей странице в Instagram видеопубликацию, демонстрирующую съемки одной из новогодних передач с её участием. Оригинальный наряд знаменитости вызвал массу иронических отзывов от подписчиков.
В кадрах опубликованного видео экс-вокалистка группы “Фабрика” предстала в белом боди необычного фасона, с неким подобием хлястика впереди, светло-коричневых брюках свободного кроя и туфлях на шпильках. Шею исполнительницы украсила массивная золотистая цепь, волосы же знаменитость решила оставить распущенными. В таком наряде Савельева неспешно продефилировала по съемочной площадке, одарив в конце зрителей милой улыбкой. “Снимали сегодня один из новогодних выпусков “Угадай мелодию”. Какие у вас ассоциации с этим развлекательным шоу?” – с таким вопросом обратилась к подписчикам звезда.

Стоит отметить, что далеко не всем фолловерам пришелся по душе оригинальный крой белого боди, и вышеуказанные посетители микроблога стали упрекать певицу в безвкусном подборе верха. Впрочем, немалая часть поклонников принялась защищать свою любимицу, заявив, что её выбор является вполне приемлемым сообразно её имиджа. Некоторые же из подписчиков предпочли откликнуться на призыв исполнительницы и рассказали о своих воспоминаниях, связанных с популярным телешоу. За день пост Саши Савельевой просмотрели более 200 тысяч посетителей её страницы.



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