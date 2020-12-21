Чуете, кем пахнет?

21.12.2020, 21:18, Разное

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Жители 16-тысячного жилого комплекса в Самаре задыхаются от построенных рядом очистных сооружений и нефтезавода, принадлежащего «Роснефти».

Уже седьмой год жители самарского жилого комплекса «Волгарь» борются с загрязнением воздуха. Людям, переселенным из аварийного жилья, дали новые квартиры вблизи промышленных объектов: нефтеперерабатывающего завода и городских очистных сооружений, выбрасывающих сероводород.Заполняя больницы

В 2017 году жители «Волгаря» создали инициативную группу и привлекли внимание местных чиновников и губернатора к проблемам экологии вблизи своих домов. В 2019 году на территории ЖК был установлен автоматизированный пост по исследованию воздуха (ПНЗ), который заработал в июле 2020 года.

ЖК «Волгарь». Фото жильцов

За июль — август пост выявил 298 случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода, 50 раз превышение было высоким. С 1 сентября по 23 октября ПНЗ зафиксировал 539 случаев превышения, из них 98 — высокого и 6 — экстремально высокого загрязнения. С 18 по 19 ноября зафиксировано 42 случая превышения ПДК, но окончательных данных за месяц пока нет.

«Власти не хотели принимать тот факт, что проблема выбросов существует. В течение многих лет региональные и местные чиновники убеждали нас в том, что та ядовитая вонь, которой мы дышим, — никакой не сероводород, а всего лишь безвредные выхлопные газы автомобилей», — говорится в обращении жителей ЖК «Волгарь», отправленном в «Новую газету».

За четыре года среди жителей «Волгаря» (население микрорайона — порядка 16 000 человек) выросло число заболеваний и аллергических реакций, связанных с выбросами. По данным инициативной группы, за январь — август 2020 года в Самарскую городскую больницу № 10 обратилось 120 жителей, у которых были подтверждены аллергические реакции неизвестного происхождения. Порядка 600 жителей обратились за медицинской помощью из-за обострения бронхиальной астмы, 15 из них заболели ею впервые.

Также от выбросов страдают дети: с начала 2020 года за медицинской помощью обратилось более 6,5 тысячи несовершеннолетних жителей Куйбышевского района — все в связи с заболеваниями органов дыхания.

Чиновники, по словам инициативной группы, обвиняют жителей в том, что они приобрели квартиры именно в «Волгаре» — жилищном комплексе, который находится в непосредственной близости от Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (КНПЗ) и городских очистных сооружений ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС).

Местные отвечают: переселялись по госпрограмме по расселению жителей Самары из ветхого и аварийного жилья.

Не кошмарить бизнес

Суббота, 12 декабря. В 16:00 мы встречаемся с Ольгой Курушиной, членом инициативной группы «Волгаря». В жилом комплексе она живет с 2018 года и сразу же занялась проблемой выбросов.

— С какого момента люди начали ощущать выбросы? И когда собралась инициативная группа? — спрашиваю ее.

— С 2014 года по ночам люди начали ощущать терпкий запах сероводорода. Тогда действия жителей были неорганизованными. В 2017 году в «Волгарь» переехала Марина Малахова, которая решительно взялась за выбросы и привлекла Роспотребнадзор к проверке КНПЗ (входит в ПАО «Роснефть»). Завод отделался штрафом. А с 2018 года присоединилась я. Появились бессонные ночи: постоянные проверки запаха, направления ветра и уровня ПДК на сайте Приволжского УГМС.

Ольга Курушина. Фото из личного архива

— Как действовали местные органы власти?

— Сначала мы писали обращение в областную администрацию и губернатору, они пересылали их в Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Мы сообщали, что ощущаем запах сероводорода, а на следующий день или через неделю-две они приезжали к нам с лабораторией. Конечно, днем никаких превышений они не фиксировали. Нас это не устраивало, и мы подключили к проблеме СМИ и составили петицию. В сентябре 2018 года нас пригласили на конференцию к мэру Елене Лапушкиной. Там же присутствовали представители КНПЗ и СКС, члены департамента городского хозяйства и экологии, министерства лесного хозяйства. На наши жалобы они ответили тем, что мы ощущаем автомобильные выбросы.

После конференции с мэром жителям выделили мобильную лабораторию Центра лабораторного анализа и технического измерения (учреждение Росприроднадзора). Однако, по словам жителей, приезжали лаборанты на вызовы с опозданием в три-четыре часа, когда никаких превышений допустимой концентрации загрязняющих веществ уже не оставалось.

— Зимой 2019-го нас посетил губернатор Азаров. Он приехал на открытие детского сада № 4, но нам удалось пробиться. Сын Марины Малаховой подарил ему рисунок, связанный с нашей проблемой. После такого нас нельзя было игнорировать. В мае того же года прошла встреча с Азаровым. Решили, что необходимо установить ПНЗ, который работал бы каждые четыре часа. Результаты были не такими страшными, как сейчас, но губернатор признал проблему серьезной. А с июля 2020 года пост делает замеры каждые 20 минут и выдает сотни критических превышений. По их результатам необходимо вводить ЧС в Куйбышевском районе.

После встречи с губернатором, рассказывает Курушина, число проверок возросло. Но Росприроднадзор начал предупреждать о них руководство предприятий.

— У нас же в государстве не принято «кошмарить» крупный бизнес. Как правило, эти проверки заканчивались незначительными штрафами. Согласитесь, 200 тысяч рублей для того же КНПЗ — копейки.

ЖК «Волгарь». Фото жильцов

В 2020 году по факту превышения ПДК было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ.

— Все началось с заседания у Азарова в начале августа. Новый ПНЗ продолжал фиксировать превышения ПДК, а губернатора не удовлетворяли действия чиновников. Мы видели, что региональные власти с проблемой не справляются, и направили обращение в Генпрокуратуру, Следственный комитет и администрацию президента о возможном экологическом преступлении в нашем районе. 14 сентября было возбуждено уголовное дело. Все свидетели опрошены, Росприроднадзор продолжает проверки. Власти планируют какое-то масштабное мероприятие, но уже предупредили об этом промышленников.

ОФИЦИАЛЬНОМинистерство лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Самарской области:

«Пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в "Волгаре" в автоматическом режиме осуществляет отбор проб атмосферного воздуха каждые 20 минут, что в 20–25 раз чаще, чем остальные посты в Самаре. В связи с существенным увеличением количества измерений превышения ПДК на данном посту фиксируются намного чаще.

Существуют объективные факторы, такие как неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и образованию смога.

Предупреждение о наступлении НМУ передаются ФГБУ "Приволжское УГМС" в адрес крупных промышленных предприятий для осуществления мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также в адрес ответственных органов государственной власти для контроля за ситуацией».

Экологическая обстановка в Самарской области стала темой встречи губернатора Дмитрия Азарова и и. о. руководителя межрегионального управления Росприроднадзора Олега Кручинина. Кручинин сказал о планах федерального ведомства по работе с промышленными предприятиями Самары и Тольятти. Он отметил, что управление Росприроднадзора намерено провести ряд проверочных мероприятий.

Последний ответ от Роспотребнадзора Ольга Курушина получила 17 ноября. По данным ведомства, в дневное время суток превышений ПДК на территории КНПЗ и СКС не зафиксировано. Однако ночью 1 октября нефтеперерабатывающий завод превысил норму в 9,5 раза. В июне СКС были оштрафованы по той же причине.

«В адрес АО "КНПЗ" направлено предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 1 мая 2021 года. За выявленные нарушения санитарного законодательства на АО "КНПЗ" составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы дела направлены в Федеральный суд Октябрьского района для рассмотрения и принятия решения», — говорится в ответе Светланы Шерстневой, врио руководителя самарского Роспотребнадзора.

Сейчас решение проблемы застыло. Местные власти ожидают результатов расследования. Жители «Волгаря» продолжают готовиться к Новому году с перманентными выбросами. Промышленники — работают в штатном режиме, периодически выплачивая штрафы.

В ноябре 2020 года в РФ был зафиксирован 171 случай высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, что является рекордом за последние 16 лет. Лидером стала Самарская область, где было выявлено 112 случаев. Следом идут Бурятия (22 случая) и Оренбургская область (9).

Артем Элекин,

специально для «Новой»