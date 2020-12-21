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21.12.2020, 21:14, Новости дня
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В Беларуси с января начнут вакцинацию граждан российской вакциной от COVID-19 “Спутник V”. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

На первом этапе вакцинации будут подлежать медицинские работники, учителя, работники торговли и других сфер, которые из-за специфики профессии вынуждены контактировать с большим количеством людей.

По словам Пиневича, вакцину они получат бесплатно.

“Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение данной вакцины. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы. Теперь стоят вопросы дальнейшей поставки и т.д.”, – сказал и.о. министра.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Александр Лукашенко 15 декабря во время визита в областную клиническую больницу Могилева заявлял, что Беларусь займется разработкой собственной вакцины от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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