Витренко назначен и.о. министра энергетики Украины

21.12.2020, 21:14, Новости дня

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Кабинет министров Украины на заседании 21 декабря назначил бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз України” Юрия Витренко и.о. министра энергетики Украины. Об этом в Telegram заявил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

“Юрия Витренко только что назначили ио министра энергетики на экстренном кадровом Кабмине”, – написал он.

Также о назначении Витренко со ссылкой на источники пишет агентство “Интерфакс-Украина”. Витренко назначен первым заместителем министра энергетики, а также на него возложены обязанности министра. Кроме того, Кабмин уволил Ольгу Буславец с должности первого замминистра энергетики по ее заявлению.

Позже информация о назначении Витренко и увольнении Буславец была опубликована на сайте правительства.

“Юрия Витренко назначен первым заместителем Министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей Министра энергетики Украины. Распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Юрия Бойко признан утратившим силу”, – говорится в сообщении.

21 декабря стало известно, что Витреко претендует на должность заместителя министра энергетики Украины.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от “Слуги народа”. 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. “За” проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

Витренко сотрудничал с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз”, был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Пост и.о. министра энергетики с 20 ноября занимаел Юрий Бойко. До него обязанности министра временно исполняла первая замминистра Ольга Буславец.