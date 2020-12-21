Непростые россияне – Личное мнение

21.12.2020, 20:58, Разное

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Толстая женщина с вечно опухшим лицом — по совместительству комедийная актриса, то есть шут — Марина Федункив дала интервью, в котором меня зацепила одна фраза.



Фото: Соцсети

Вот она:

Конечно, таких проблем, как простые россияне, я не испытывала, но и на моих финансах коронавирус сказался.

То есть мадам Федункив себя к простым россиянам не причисляет.



Она, в своих глазах, — непростая россиянка. А непростая — это, простите, какая именно?

Она кто? Элита? Творческая интеллигенция? Звезда? VIP?

Кем именно возомнила себя эта жирная баба с тупым взглядом?

Что за беспонтовая отстройка от народа? Народа, который твою необъятную жопу, между прочим, кормит.

Ты — шут, петрушка, комедиант. Ты стоишь на площади и орёшь лужёной глоткой похабщину, а народ либо кидает в тебя медяки, либо — тухлые помидоры, в зависимости от того, смешно ему или нет.

Ты — лицо, призванное развлекать народ. Всё. На этом и твоя миссия, и миссия тебе подобных заканчивается.

Открещиваясь от простых людей и непонятно, на каком основании записывая себя в элиту, эти непростые (или, как ещё выражается Яна Рудковская, уважаемые) люди лично у меня вызывают ухмылку. Непростые петрушки, да.

Или, может, я чего не поняла, и словосочетание «простые россияне» из уст шута имеет смысл?

Кто для вас простой россиянин? Что вы вкладываете в это понятие? Себя к таковым причисляете? Почему?