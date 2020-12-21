 

Непростые россияне – Личное мнение

21.12.2020, 20:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Толстая женщина с вечно опухшим лицом — по совместительству комедийная актриса, то есть шут — Марина Федункив дала интервью, в котором меня зацепила одна фраза.


Фото: Соцсети

Вот она:

Конечно, таких проблем, как простые россияне, я не испытывала, но и на моих финансах коронавирус сказался.

 То есть мадам Федункив себя к простым россиянам не причисляет.

   
Она, в своих глазах, — непростая россиянка. А непростая — это, простите, какая именно?

Она кто? Элита? Творческая интеллигенция? Звезда? VIP?

Кем именно возомнила себя эта жирная баба с тупым взглядом?

Что за беспонтовая отстройка от народа? Народа, который твою необъятную жопу, между прочим, кормит.  

Ты — шут, петрушка, комедиант. Ты стоишь на площади и орёшь лужёной глоткой похабщину, а народ либо кидает в тебя медяки, либо — тухлые помидоры, в зависимости от того, смешно ему или нет.

Ты — лицо, призванное развлекать народ. Всё. На этом и твоя миссия, и миссия тебе подобных заканчивается.

Открещиваясь от простых людей и непонятно, на каком основании записывая себя в элиту, эти непростые (или, как ещё выражается Яна Рудковская, уважаемые) люди лично у меня вызывают ухмылку. Непростые петрушки, да.  

Или, может, я чего не поняла, и словосочетание «простые россияне» из уст шута имеет смысл?  

Кто для вас простой россиянин? Что вы вкладываете в это понятие? Себя к таковым причисляете? Почему?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / «Любая политическая борьба может привести в тюрьму»

10.12 / Что произошло за ночь 10 декабря

13.07 / Под Омском прошел митинг против работы мусорного полигона

29.07 / Высокий уровень тромбоцитов в крови может сигнализировать о начинающейся онкологии

11.11 / Мнение: Многогранная стерва

10.08 / СМИ: северокорейские политологи улетели из Минска недовольными

18.10 / Не верить, даже если правду говорят

27.08 / Мнение: Российские резервы Лукашенко

05.10 / Владельцев автомобилей на армянских номерах призовут в вооружённые силы Армении

01.07 / В продажу в России поступил Vivo Y30 с батареей на 5000 мАч и NFC

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска