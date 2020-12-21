Мнение: Письмо: “Эмансипированные немки разбаловали мужчин”

21.12.2020, 20:50, Разное

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А в этом письме о том, что происходит, когда паровоз внезапно решает притормозить и передать инициативу сближения другому.

Самостоятельно это разберите и расскажите, чего совсем не видит автор.

Ученицу ее тоже разберите, она у нее такая же большая как Штурман.

krutite_baraban

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Было бы невероятной удачей попасть на разбор. Не могу понять как правильно вырулить в сложившейся ситуации: реально накосячила или надо отстать?

Мне 32 года, внешность обычная, но по сравнению с большинством местных женщин более ухоженая, стройная и стильная. Уже 4 года живу в Европе, переехала к своему бывшему молодому человеку, любила его очень, он меня сначала тоже, поэтому и перевёз. Я занималась бытом и домом, начала всё с нуля: учила интенсивно язык, чтобы потом дальше учиться, работать мне было тогда нельзя. Он меня бросил через 6 месяцев после переезда, я только потом осознала, начав читать блог, как ему самому было тогда тяжело. Через полгода случился камбек и мы в итоге пробыли вместе ещё 2,5 года. Он младше меня на 6 лет, мои часики начали тикать, этот звон его оглушил и он ушел в мир компьютерных игр и травы.

После очередной размолвки в конце этой весны он взял таймаут, чтобы причесать мысли и не разговаривал со мной 3 недели вообще. Затем я случайно услышала его разговор с лучшим другом, где он говорил, что мне его вечно мало, что я хочу семью, он это понимает и это давит на него. Я собрала вещи и переехала, он не держал, сказал только, что если мне что-то понадобиться, чтобы я к нему обязательно обращалась. Через месяц он предлагал обсудить случившееся, но мне было тяжело его видеть и я отказалась. К этому времени я уже заканчивала магистратуру, нашла хорошую работу с перспективами, подкопила денег, получила местные права, выучила язык.

Зарегистрировалась на тиндере ещё летом, было пару свиданий, интересных закомств, но я была в подавленном состоянии и быстро удалилась. Восстановилась 1,5 месяца назад, через 2 недели совпала с парнем на 4 года младше, внешне не очень понравился, но у него было такое интересное хобби, что я его лайкнула. В целом его ОЗ выше моей: у него своя фирма, крутые хобби и он местный. Он написал и мы переписывались нон-стоп неделю, он уезжал по делам в другую страну. Общение было легким и весёлым, оказалось много общего и похожее ЧЮ. Он писал, что я ему нравлюсь всё больше, такая химия редко бывает и пригласил на свидание, как только он вернётся, сказал, что подстроится под мои планы. Он мне тоже уже нравился.

У нас всё закрыто из-за локдауна и я предложила показать ему терассу на моей работе, с нее открывается потрясный вид. Он принес вино, мы гуляли и смотрели на ночной порт и он меня поцеловал и потом мы целовались каждые 5 минут. Я засобиралась домой, он предложил зайти к нему выпить ещё вина. Мы целовались и он сказал, что я свожу его с ума, а мне снесло крышу от полугодового воздержания, вина и больше всего от того, что он мне нравился. Я инициировала секс, он как джентльмен не мог отказать. Всю ночь мы спали в обнимку, а утром он уже сам хотел меня. Я думала, он мне больше не напишет, мне было очень стыдно за этот паровоз. Но он написал, мы встретились через 5 дней ещё раз, он приготовил вкусный ужин, мы смотрели кино вобнимку и секс уже был совсем другим. Он говорил, что я ему нравлюсь, что ему со мной весело и что он вообще-то не любит целоваться, но от меня не может оторваться. Но наша переписка стала буксовать, он сказал, что я дистанцировалась или может просто он устал и ему это кажется.

Это случилось после такого диалога. Он наливал вино в декантер и бурчал, что через фильтр медленно льётся.

Я: Этот инцидент научил меня, что тебя лучше не злить.

Он: Ты меня вообще не злишь.

Я: Ты меня ещё плохо знаешь.

Он: С тобой легко. Ты не выносишь мозг этими «Почему ты не позвонил и не написал» и где «Доброе утро»

Я: Ну это непродуктивно. От этого выноса хочется ведь ещё меньше писать и звонить.

Я перестала инициировать переписку, но всегда тепло поддерживала. В последний раз он позвал меня гулять, взял крепко за руку, целовал на каждом светофоре. Мне было пора домой и он спросил, когда мы увидимся снова. Я сказала, что на этой неделе у меня со временем туго, хотя вот завтра я могу и мы договорились на завтра.

За 2 часа до встречи он написал «милая, сегодня к сожалению не получится, надо ещё ехать по одному заказу на другой конец города». Я ответила, что всё в порядке, дорогой, едь аккуратно. Через сутки он написал: «Как прошёл твой день? У меня так много работы» Я ответила «Ах, мой дорогой, зато результат будет хорошим наверняка 😉 и у меня сейчас тоже много дел». На этом он пропал. Через неделю я написала сама:

– Котёночек, ты где? как твои дела? (до этого я шутила, что он похож на кота в сапогах а ля рюс и он сказал, что ему очень нравится быть моим котёночком)

– Я дома, в бюро. А ты? Дела хорошо, много работы, а потом до 7.1. отпуск. Как твои?

– Тоже много дел, еду туда-то, надо еще сделать это и это. Ты поедешь в отпуск куда-то?

– Туда-то.

– Круто. А разве сейчас можно? Ты больше не хочешь быть моим котёночком?

Он ответил часов через 6: «Хочу. Я думал, что ты уже больше не хочешь 😉»

– Почему ты сделал такой вывод?

Уже было поздно и он не ответил. Я написала ему на следующий день опять сама:

– Всё равно почему. Ты знаешь, что ты мне нравишься и тебе нужна свобода и личное время, поэтому я тебе это дала. Но когда мы встречаемся, всё так мило и нежно, что я тебя не совсем понимаю. Или всё намного проще.

– Ты перестала мне писать потому что… У меня сейчас очень много работы, но ты мне тоже очень нравишься и я хотел бы с тобой опять увидеться

– Ты получишь, мамина конфетка. Я по тебе скучала

– Я скучаю по тебе до сих пор

– Не верю, что я это спрашиваю, но когда мы увидимся?

– Почему не веришь? Все прошлые разы ведь это я спрашивал тебя об этом. Дай подумать. Может в понедельник?

– Подарю тебе книгу про русских женщин.

– )))))))))))))))

Уважаемая Эволюция, помогите понять, пожалуйста, я запорола всё стремительным сближением и торможением или это колпачок из новой коллекции «Чо уж, такой менталитет. Эмансипированные немки разбаловали мужчин инициативой»?

С уважением,

Е.