Мнение: Алёнка постапокалипсиса

21.12.2020, 20:40, Разное

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В Нововоронеже власти решили демонтировать памятник Алёнке, открытый торжественно на днях. Решение принято ввиду "неоднозначного отношения" жителей к этому монументу.

А жаль. Крайне однозначная скульптура – не какая-нибудь очередная безликая красавица, а очень даже запоминающееся зрелище. Такое раз увидишь – никогда не забудешь. У властей просто нет креатива и чувства упущенной выгоды. Туристический эффект от посещения этого мемориала постапокалипсиса был бы потрясающим. А если еще зарегистрировать изображение, то на этом и зарабатывать можно было бы.