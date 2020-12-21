Мнение: Линкор “Екатерина Великая”

21.12.2020, 20:36, Разное

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Очень интересное видео от WG и Центра подводных исследований РГО.

Экспедиция к останкам линкора "Екатерина Великая" (который после Февральской Революции переименовали в "Свободную Россию").

В 1918-м году линкор был затоплен в Цемесской бухте Новороссийска эсминцем "Керчь", чтобы он не достался немцам.



Картина Дементьева "Потопление эсминцем "Керчь" линкора "Свободная Россия".

До кучи, в этом же цикле вышли неплохие видео про фрегат "Олег" и сражение при Гангуте, где Петр Великий разгромил шведский флот.

Гангутское сражение. Что интересно, на месте сражения до сих пор присутствуют его материальные следы.

Само же сражение входит в число тех побед, которые способствовали превращению России в империю, причем империю не только сухопутную, но и морскую.

Фрегат "Олег". Неплохо сохранившиеся останки парового фрегата "Олег", который погиб на Балтике в 1869 году во время учений, после того, как его протаранила после неудачного маневра броненосная батарея "Кремль".

В целом, данный цикл роликов про подводную археологию очень крутой.

Ничем не хуже западных видео на тему.