 

Мнение: Линкор “Екатерина Великая”

21.12.2020, 20:36, Разное
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Очень интересное видео от WG и Центра подводных исследований РГО.
Экспедиция к останкам линкора "Екатерина Великая" (который после Февральской Революции переименовали в "Свободную Россию").
В 1918-м году линкор был затоплен в Цемесской бухте Новороссийска эсминцем "Керчь", чтобы он не достался немцам.


Картина Дементьева "Потопление эсминцем "Керчь" линкора "Свободная Россия".

До кучи, в этом же цикле вышли неплохие видео про фрегат "Олег" и сражение при Гангуте, где Петр Великий разгромил шведский флот.

Гангутское сражение. Что интересно, на месте сражения до сих пор присутствуют его материальные следы.
Само же сражение входит в число тех побед, которые способствовали превращению России в империю, причем империю не только сухопутную, но и морскую.

Фрегат "Олег". Неплохо сохранившиеся останки парового фрегата "Олег", который погиб на Балтике в 1869 году во время учений, после того, как его протаранила после неудачного маневра броненосная батарея "Кремль".

В целом, данный цикл роликов про подводную археологию очень крутой.
Ничем не хуже западных видео на тему.

Источник: Colonel Cassad



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