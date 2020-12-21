Госдолг Хабаровского края сократился на 4,5 млрд рублей

21.12.2020, 20:11, Новости дня

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Министерство финансов РФ опубликовало данные по госдолгу российских регионов. Согласно документу, за последние полгода Хабаровский край снизил свою долговую нагрузку на 4,5 млрд рублей.

В течение последнего года государственный долг Хабаровского края был самым большим среди всех регионов Дальневосточного федерального округа. Однако, с приходом к власти в Хабаровском крае новой команды, этот показатель начал серьезно снижаться. В частности, региону удалось избавиться от уплаты бюджетных кредитов на сумму 1,1 млрд рублей за счет успешного взаимодействия с Минфином России. Кроме того, краевой бюджет сэкономил 200 млн рублей на обслуживании госдолга – в этом помогла работа с казначейством по краткосрочным займам, сообщил портал PROkhab.ru.

По данным на 1 августа 2020 года госдолг вверенного ему региона достиг рекордной суммы в 59,5 млрд рублей. По итогам исследования за девять первых месяцев текущего года Хабаровский край оказался на 70 месте в РФ по уровню долговой нагрузки. При этом, по доле дорогих коммерческих кредитов в общей структуре госдолга Хабаровский край и вовсе занимает третье место в стране после Псковской и Курганской областей – в нашем регионе этот показатель равняется 67%.

Напомним, что правительство Хабаровского края начало резко наращивать размер госдолга региона с 2012 года, когда у него появилась необходимость обеспечивать выполнение «майских указов» президента РФ Владимира Путина. Как сообщал бывший министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба, на выполнение 11 «майских указов» федеральный бюджет выделил нашему региону 53 млрд рублей, а еще 130 млрд рублей пришлось изыскать краевым властям. А ввиду сокращения собственных доходов краевой казны и необходимости наращивать ее расходную часть, правительство Хабаровского края во главе с тогдашним губернатором Вячеславом Шпортом начало активно занимать деньги, в том числе и у коммерческих банков.

Бесконтрольный рост госдолга – крайне опасное явление для экономики любого региона. Во-первых, затраты на его обслуживание вынуждали руководство Хабаровского края на протяжении долгих лет сокращать расходы по другим статьям. К примеру, в начале этого года только на выплату процентов, не говоря уже об основной сумме госдолга, бюджет Хабаровского края тратил по несколько млрд рублей. А, во-вторых, в случае значительного увеличения величины госдолга по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджета в регионе может быть введено так называемое «внешнее управление», фактически лишающее Хабаровский край возможности развиваться и самостоятельно распоряжаться своими финансами.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал едва ли не главной своей задачей на этом посту постоянно называл сокращение величины госдолга региона. Однако за неполные два года его правления размер госдолга Хабаровского края увеличился почти на 10 млрд рублей. В итоге, по состоянию на весну 2020 года, регион вплотную подошел к потере своей финансовой самостоятельности.

Как отмечает издание, выправить ситуацию позволила резкая активизация работы с федеральным центром нынешнего правительства региона, которая позволила всего за пять месяцев сократить госдолг на 4,5 млрд рублей, нивелировав угрозу введения «внешнего управления» в Хабаровском крае. Этому предшествовала огромная работа со стороны врио губернатора с главами федеральных ведомств и министерств, итогом которой и стало сокращение долговой нагрузки на бюджет Хабаровского края.