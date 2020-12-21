ФСБ запретила своим сотрудникам отвечать на звонки Навального

21.12.2020, 20:07, Разное

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) выпустила ведомственный приказ, запрещающий всем сотрудникам вести какие-либо разговоры и переписку с Алексеем Навальным. В документе указывается на то, что любые контакты с оппозиционером могут нанести существенный вред обороноспособности страны и стать материалом для новых расследований политика.

К приказу прилагается инструкция, которая содержит строгий порядок действий, позволяющий избежать контакта с Навальным и дальнейших неприятностей по службе:

1. В первую очередь сотрудникам ФСБ необходимо удалить все телефоны Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией из своих телефонных книжек;

2. Все удаленные контакты должны быть занесены в черный список на случай возможного звонка со стороны оппозиционного политика;

3. В случае, если будет осуществлен входящий вызов со знакомого телефонного номера, первым делом необходимо установить личность звонящего и уточнить у него, не является ли он Навальным;

4. Для полной уверенности рекомендуется использовать только видеозвонки в присутствии старшего по званию офицера, который в будущем сможет подтвердить, что разговор был не с Навальным;

5. Если все же Навальный сможет дозвониться, то нужно незамедлительно сообщить об этом звонке своему непосредственному начальнику и попросить политика больше никогда не звонить на этот номер;

6. При непрекращающихся звонках от оппозиционера необходимо написать заявление в полицию о преследовании и купить новую сим-карту в ближайшем салоне сотовой связи;

7. Если предыдущий шаг не помог — отключить телефон.

В ближайшее время ФСБ планирует провести внеплановые учения среди своих сотрудников, чтобы проверить эффективность исполнения нового приказа. По результатам проверки будут сделаны соответствующие организационные выводы и дополнения к существующей инструкции.