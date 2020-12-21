Мнение: COVID–19
21.12.2020, 20:00,
Разное
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Насчет вакцины от COVID–19.
Конечно всем прививаться надо, у кого нет антител, как только появится возможность.
И сомневаться нечего.
Мы все время про внутренний локус говорим, адекватную самооценку и про хорошие границы.
Понятно, как с этим прививка соотносится?
А соблюдение режима частичной изоляции?
А ношение масок в общественных местах и правильная их утилизация?
А самоизоляция при первых признаках ОРВИ, даже легких?
А отсутствие бухтения в соцсетях по этому поводу?
Давайте поговорим об этом.
Источник: Эволюция
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