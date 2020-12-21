Мнение: COVID–19

21.12.2020, 20:00, Разное

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Насчет вакцины от COVID–19.

Конечно всем прививаться надо, у кого нет антител, как только появится возможность.

И сомневаться нечего.

Мы все время про внутренний локус говорим, адекватную самооценку и про хорошие границы.

Понятно, как с этим прививка соотносится?

А соблюдение режима частичной изоляции?

А ношение масок в общественных местах и правильная их утилизация?

А самоизоляция при первых признаках ОРВИ, даже легких?

А отсутствие бухтения в соцсетях по этому поводу?

Давайте поговорим об этом.