 

ФАС признала Booking нарушителем антимонопольного законодательства

21.12.2020, 19:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Booking.com B.V. нарушившей антимонопольное законодательство. В ведомстве считают, что агрегатор воспользовался своим доминирующим положением на рынке, вынуждая гостиницы заключать договоры на заведомо невыгодных условиях.

«Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Таким образом, условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com», – уточняется на сайте ФАС.

Как пояснили в ведомстве, действия Booking.com привели к ограничению конкуренции на рынке агрегаторов информации. Кроме того, компания ущемила интересы отелей, гостиниц и других средств размещения в сфере предпринимательской деятельности, отмечается в сообщении. Также в ФАС подчеркнули, что российские гостиницы зависят от Booking.com, а любое действие компании может «оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг». В ФАС заявили, что Booking.com B.V. будет выдано предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. «В нем антимонопольный орган потребует от компании исключить из договоров с гостиницами условия о широком и узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются», – сказала начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Ранее ФАС вынесла Booking.com B.V. предупреждение из-за требований к цене номеров.

В феврале 2019 года на компанию жаловалась «Опора России».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Газовая отрасль Германии поддержала решение Дании по «Северному потоку – 2»

25.10 / В команде Нурмагомедова рассказали о его болезни перед подготовкой к бою с Гэтжи

04.10 / В сентябре госбюджет Украины выполнен на 115% – Шмыгаль

15.12 / Как люди пережили ледниковый период?

16.08 / Разработаны новые методы исследования алмазов

06.08 / Первым делом Ефремов попросил закурить. Эксклюзивное интервью свидетеля ДТП

23.09 / В КНДР замечена возможная платформа для перевозки межконтинентальных ракет

11.09 / Почти половина граждан РФ не намерены прививаться от COVID-19 российской вакциной – опрос

17.12 / Гармаш: “Министр ДНР” всегда во время моих выступлений в ТКГ убегает в туалет. Вероятно, писаться от счастья при виде кумира

19.10 / В США похвастались способной «обстреливать Москву» пушкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска