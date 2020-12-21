 

Жители Урала примут участие во всероссийской акции «Новогодние окна»

21.12.2020, 19:50, Новости дня
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Жители Среднего Урала примут участие во всероссийской акции «Новогодние окна». Участниками акции может стать любая желающая семья.

Организаторами новогоднего мероприятия выступили волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ, а также неравнодушные граждане, НКО, бизнес и органы власти, сообщает «Федерал Пресс».

Для того чтобы стать участником, нужно украсить свою квартиру, дом или школу с использованием рисунков, картинок и украшений, которые связанные с новогодними праздниками. Затем конкурсанты выкладывают фотографии своей работы в соцсети с использованием хэштега #Новогодние окна. Вместе с постом нужно рассказать о своих семейных новогодних традициях или поделиться воспоминаниями из детства.

«Организаторы Всероссийской акции ««Новогодние окна» – ФГБУ «Росдетцентр», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи», – сообщают авторы акции.

Для участников также были запланированы конкурсы. Например, автор самого популярного поста получил памятные призы от РДШ.



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