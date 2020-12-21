Мнение: Пранк

21.12.2020, 19:48, Разное

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Навальный в стиле Вована и Лексуса дозвонился до своего предполагаемого то ли убийцы, то ли просто члена команды по его ликвидации – не суть. Любопытно другое.

В свое время российская пропаганда взахлеб рассказывала о "смешных" пранках, когда подментованные "пранкеры" дозванивались до известных людей, в том числе и политиков и что-то там такое с ними обсуждали от имени других известных людей, в том числе и политиков. Эта несколько быдловатая забава казалась российским, прости господи, журналистам крайне смешной. Хотя "пранк" – это, конечно, довольно мерзкое занятие, как на него ни посмотри. Но у мафиозного государства своя эстетика и свои представления о юморе и вообще о прекрасном.

Проблема в том, что сейчас эту не сильно порядочную штуку провернули с представителями уже этого государства. Порядочнее она, конечно, не стала, и Навальный мог бы не пачкаться в такой технологии – хотя дело, конечно, его. Лично для меня он не стал выглядеть ни гаже, ни чище – в целом как к политику у меня к нему равнодушное отношение.

Интересно только, как теперь официоз будет трактовать этот "пранк" на фоне того, что пранкам разных Вованов и Лексусов было принято прямо-таки рукоплескать.