Ольга Шелест о планах на Новый год, уходящем 2020-м и интересных проектах

21.12.2020, 19:46, Разное

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Совсем скоро Новый год, уже знаете, как проведете его?

О нет, мы никогда не планируем. Вернее, всегда планируем встретить Новый год дома с семьей, но срываемся в последний момент, вдруг решаем куда-то полететь или поехать. И оказываемся на другом конце Москвы или даже планеты. Так что этот Новый год мы тоже пока не знаем, где проведём. Ёлку поставили, но будем ли хороводить возле неё — кто знает.:) Но уверена, что 2021-й мы, в любом случае, встретим в хорошей, весёлой компании.

Ольга с мужем и детьми Если в целом говорить про этот год, как вы провели самоизоляцию? Насколько текущая ситуация с пандемией повлияла на ваш привычный уклад жизни?

С одной стороны, хочется, чтобы этот год уже минул, чтобы появилась качественная вакцина и мы все вздохнули с облегчением. Но если оглянуться назад, то для моей семьи этот год был ни плохим, ни хорошим — нормальным. Без особых потрясений, все живы-здоровы. Самоизоляция не стала для нас неприятной неожиданностью, мы и так проводим много времени с семьей, с детьми, так что наш уклад жизни не особо изменился. Мы не вынесли друг другу мозг и прекрасно провели время вместе. А ещё летом у нас случилось пополнение в семье, в нашем доме появилась собака – щенок ред-хилера, и он, конечно, принёс ещё больше веселья и смеха. Мы его обожаем.

Мы знаем, что на ЛитРес вышла эксклюзивная аудиоверсия книги Светланы Сачковой “Люди и птицы” в вашей озвучке. Можете рассказать, как и почему выбрали книгу Светланы?

Это, скорее, наоборот, книга выбрала меня! Вернее, сама автор, Светлана Сачкова. Со Светой мы работали вместе в одном журнале, потом не виделись долгое время и вдруг повстречались. Переписывались. И тут Света мне звонит и говорит: “Я тут роман написала, хочу предложить тебе его озвучить”. Я сразу согласилась, даже не подозревая, о чём книга. И конечно, было боязно, уже наобещала, а вдруг мне книга не понравится? Но “Люди и птицы” меня захлестнули, прочла на одном дыхании, так хотелось узнать, чем закончится вся эта история. Роман об обычных людях, со своими тараканами, страхами, болью. Но так увлекательно закручен сюжет, такие легкие правдивые диалоги, такая живая реальность в этом романе. Я даже и не подозревала, что Света писатель, и какой! Конечно, я была рада озвучить эту яркую работу.

Ольга и Светлана Сачкова

Как происходила работа над книгой?

Я раньше начитывала рассказы, сказки для радио, но аудиокнига — это совершенно другое. Я сама слушаю аудиокниги и иногда попадаются чтецы, которые не ложатся тебе на слух и всё тут. Поэтому волнительно, как мой голос воспримут читатели. Но работа действительно кропотливая. Взять только одни ударения, мы не вылезали из словарей. Русский язык, конечно, великий и могучий, промучились мы с ним. Переписывали оговорки, перепроверяли по сто раз и всё равно после того, как книгу собрали, пришлось переписывать некоторые моменты. Я даже не подозревала, что для того, чтобы прочесть 400 страниц, понадобится 20 часов. Когда читаешь сам, не замечаешь, как летит время. А тут всё по часам, пять дней работы по 4 часа. Но в студии была создана такая приятная атмосфера — кресло, приглушённый свет, торшер, графин с водой, что читать было одно удовольствие.

Как часто вам самой удается читать или слушать книги?

Довольно часто. На пробежке я книги слушаю, в перелетах и поездках читаю электронные версии, дома предпочитаю бумажные. Перечитываю классику и, конечно, стараюсь прочесть интересные новинки.



Если не секрет, над чем сейчас работаете? Может быть, какие-то интересные планы, рабочие проекты?

Сейчас всё немного застопорилось из-за пандемии, новые проекты отложены, потому что неизвестно, как сложится дальнейшая экономическая ситуация, все выжидают. Мы закончили проект “Удивительные люди”, ждём следующего сезона. Продолжаю сниматься в развлекательной викторине “Пятеро на одного” на канале “Россия”. В планах озвучить ещё несколько аудиокниг, поступили такие предложения. С Антоном Комоловым мы еженедельно ведём прямые эфиры в Инстаграм, обсуждаем забавные новости. Так что рабочий процесс потихоньку налаживается, и я надеюсь, что уже скоро разрешат концерты и фестивали, и опять начнётся приятная рабочая кутерьма.

Ольга с победителем 5-го сезона шоу “Удивительные люди”

Может быть, можете что-то пожелать читателям в преддверии Нового года?

Друзья, я желаю вам в Новом году удивительных встреч, путешествий и приключений. Смотрите на проблемы с юмором и почаще улыбайтесь.