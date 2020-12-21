 

Мнение: Цветы для Сталина

21.12.2020, 19:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Возложение цветов к могиле Сталина у Кремлевской стены в честь 142-го дня рождения https://colonelcassad.livejournal.com/6417586.html товарища Сталина.
В этом году с акцией "2 гвоздики" полноценно не сложилось из-за отсутствия согласования с комендатурой Кремля, но КПРФ и Левый Фронт смогли договориться и таким образом, могила товарища Сталина без цветов не осталась.

Возложение цветов.

Плюс возложение цветов к памятнику Сталину в Якутии.

Также отметили праздничную дату в родном городе Сталина.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Эксперты дали россиянам рекомендации по защите от мошенников при заказе пиццы

04.12 / Ученые связали врожденные аномалии с повышенным риском развития рака во взрослом возрасте

06.11 / Врач Пырьева объяснила пристрастия человека к определенной пище

16.08 / Врач рассказал, защитят ли БАДы с цинком от коронавируса

07.07 / Мнение: Футбольные карточки 4-го века нашей эры

14.12 / Sohu: Попытки Киева разрушить вертолетный бизнес России не спасет «Мотор Сич» от краха

24.08 / Мнение: Письма. Разморозка ресурса любви

10.10 / Названо способное защитить от рака и болезни Альцгеймера растение

29.09 / Под Екатеринбургом надземный переход рухнул на грузовик

30.10 / Сестра короля Бутана вышла замуж за брата королевы: официальные фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска