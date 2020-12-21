Мнение: Цветы для Сталина

21.12.2020, 19:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Возложение цветов к могиле Сталина у Кремлевской стены в честь 142-го дня рождения https://colonelcassad.livejournal.com/6417586.html товарища Сталина.

В этом году с акцией "2 гвоздики" полноценно не сложилось из-за отсутствия согласования с комендатурой Кремля, но КПРФ и Левый Фронт смогли договориться и таким образом, могила товарища Сталина без цветов не осталась.

Возложение цветов.

Плюс возложение цветов к памятнику Сталину в Якутии.

Также отметили праздничную дату в родном городе Сталина.