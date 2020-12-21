 

Татьяна Тарасова передвигается на съемках телешоу “Ледниковый период” в инвалидном кресле

21.12.2020, 19:38, Разное
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Недавно в Сети появились фотоснимки, демонстрирующие передвижение известного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой на съемках телевизионного шоу “Ледниковый период” в инвалидном кресле. По данным отечественного издания, имеющийся недуг не позволяет знаменитости перемещаться самостоятельно.
В настоящее время Татьяна Тарасова является главной судьей популярного ледового шоу, демонстрирующегося на Первом канале. Именитую спортсменку, еще в начале года отметившую свое 73-летие, доводят до съемочной площадки, а затем подвозят к столу жюри в кресле, покидает же она его аналогичным образом. Причиной такого прецедента являются сильные боли в области спины, одолевающие тренера.

Стоит отметить, что, невзирая на наличие серьезных проблем, Татьяна Тарасова регулярно присутствует на съемках шоу, проходящих на малой арене “Лужников”. Об этом пишет Инфореактор.



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