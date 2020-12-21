Мнение: Население Ирландии, зарплаты для родителей и сравнение России с Бангладеш

21.12.2020, 19:34, Разное

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1. Население Ирландии (включая Северную) росло-росло и наконец снова достигло уровня 200-летней давности – 6,8 миллионов человек (столько же, сколько в 1821 году). Но эта цифра всё ещё крайне далека от исторического пика, который согласно переписи 1841 года – последней перед Великим Картофельным голодом – составлял 8,2 миллиона человек:

https://twitter.com/BirthGauge/status/1340018572295348228

https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_population_analysis

За 5 лет голода (1845-1849) население Изумрудного острова упало на 20-25%: миллион человек погиб, ещё миллион бежал. К тому моменту, как основная часть Ирландии получила независимость от Великобритании, на острове осталось лишь около 4,3 миллиона человек – вдвое меньше, чем до голода.

На заглавной карте показано население Британских островов в 1821 и 2019 годах. Два века назад в Ирландии, Шотландии и Уэльсе проживало в общей сложности 9,7 миллионов человек, то есть почти столько же, сколько в Англии (10,4 миллиона). В те времена нахождение кельтских территорий в составе Соединённого Королевства имело огромное значение для британского государства. Без них крупнейшую в мировой истории Британскую империю едва ли возможно было построить.

Теперь всё иначе. Население современной Англии в 11 раз больше, чем население Республики Ирландия и в 10 раз больше, чем население нынешней Шотландии. Налицо полное демографическое и экономическое доминирование англичан.

Если Шотландия вновь проведёт референдум о независимости и сбросит с себя вековое английское иго, то её потеря станет тяжёлым, но отнюдь не смертельным ударом. Экономика Великобритании (или уже Не-совсем-великобритании) упадёт менее, чем на 10%.

2. Депутаты-социалисты предлагают радикальное решение демографической проблемы:

https://lenta.ru/news/2020/12/21/zp_family/

Партия «Справедливая Россия» разрабатывает законопроект о зарплате родителям, которая будет назначаться ежемесячно вплоть до совершеннолетия детей. Об этом представитель фракции Олег Шеин написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что его слов вызвали общественный резонанс, а инициативу поддержали председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов, представители Общественной палаты, а также Национальный родительский комитет.

Депутат добавил, что такая схема была успешно реализована во Франции: там на четырех взрослых сейчас приходится четыре ребенка, в то время как в России — три ребенка на четырех взрослых. «Когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — подчеркнул Шеин.

С одной стороны, государству нужны дети, а рождение, прокормление и воспитание — это серьёзный труд, который в идеале должен достойно вознаграждаться.

С другой стороны, во Франции для родителей всё-таки установлены не зарплаты, а различные пособия, – хотя и относительно большие. Но они поддерживают рождаемость в первую очередь среди мигрантов и детей мигрантов.

Если вообще говорить об этой идее всерьёз, то нужно понимать, что введение родительской заработной платы, – согласно логике отношений между работником и работодателем, – предполагает значительный рост требований к тем, кто это зарплату будет получать. Ведь должны же работники нести ответственность за качество и результаты своего труда.

3. Наглядное сравнение территории России с Бангладеш – одной из самых близких к нам стран по размеру населения (название Бангладеш в русском языке согласно официальным правилам не склоняется):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/samye-blizkie-k-rossii-strany-po-chislennosti-naseleniia-sravnim-ih-ploscad-5fb3346e7eb1fe4ba032683d

На площади меньшей, чем у среднего российского региона, в Бангладеш проживает больше людей, чем у нас во всей стране. Пожалуй, российская плотность населения нравится мне больше.