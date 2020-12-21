 

“Не могла вставать с кровати и двигать головой”. Michelle Andradе из-за травмы шеи отменила выступление

21.12.2020, 19:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade отменила выступление после того, как травмировала шею. Об этом она сообщила 21 декабря в Instagram. 

“Вчера мы отменили очень крутое выступление. Я повредила себе шею до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать головой в любую сторону”, – написала артистка.

По словам певицы, травма произошла из-за того, что перед репетицией она решила пренебречь разминкой.

“Даже если у вас уже мало времени в спортзале или опоздали на тренировку – всегда разогревайте тело!” – посоветовала она фолловерам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

Michelle Andrade родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / СМИ: Украинцы меньше всех в Европе живут здоровой жизнью

09.09 / «Коалиция, которая не шутит» — чёрное ополчение с оружием в руках бросает вызов BLM и белым в США

14.10 / НАСА призвало Россию признать предлагаемые США принципы освоения космоса

14.12 / Пресняков заявил, что является отцом четверых детей

04.07 / Sky – «движемся прямиком в ад» — Техас ожидает новый всплеск эпидемии COVID-19

20.11 / Украина передала список из 11 человек на обмен удерживаемыми лицами – Кравчук

27.08 / Курс доллара обновил апрельский максимум

18.07 / Вице-спикер Рады Кондратюк о количестве внеочередных заседаний: Иногда нужно исправлять ошибки

05.09 / Украинец Синченко порезал себе вены в СИЗО Донецка – мать заложника

03.10 / NI – в противостоянии США с Китаем РФ не будет незаинтересованным наблюдателем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска