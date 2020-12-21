“Не могла вставать с кровати и двигать головой”. Michelle Andradе из-за травмы шеи отменила выступление

21.12.2020, 19:28, Новости дня

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Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade отменила выступление после того, как травмировала шею. Об этом она сообщила 21 декабря в Instagram.

“Вчера мы отменили очень крутое выступление. Я повредила себе шею до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать головой в любую сторону”, – написала артистка.

По словам певицы, травма произошла из-за того, что перед репетицией она решила пренебречь разминкой.

“Даже если у вас уже мало времени в спортзале или опоздали на тренировку – всегда разогревайте тело!” – посоветовала она фолловерам.

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Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

Michelle Andrade родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.