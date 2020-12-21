Буславец уходит с поста замглавы Минэнерго Украины

21.12.2020, 19:28, Новости дня

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Первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец написала заявление на увольнение. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Прошу уволить меня с должности первого заместителя министра энергетики Украины с 22 декабря 2020 года”, – говорится в заявлении, опубликованном Буславец.

Замминистра также подчеркнула, что пока не хочет рассказывать о причинах такого решения.

https://www.facebook.com/olhabuslavets/posts/115060870455354

С середины апреля Буславец занимала должность врио министра энергетики, однако 20 ноября ее уволили и новым врио назначили Юрия Бойко.

16 ноября Национальное антикоррупционное бюро в рамках дела “Роттердам плюс” обнародовало фрагмент разговора топ-менеджера ДТЭК и иностранца о женщине-кандидате на пост главы Министерства энергетики Украины. Из контекста можно сделать вывод, что речь шла о Буславец.

17 декабря Верховная Рада отказалась поддержать кандидатуру бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз України” Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.