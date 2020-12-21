Трамп подал иск в Верховный суд США по поводу результатов выборов в Пенсильвании

21.12.2020, 19:28, Новости дня

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Команда нынешнего президента США Дональда Трампа, который баллотировался на второй срок, решила обжаловать результаты голосования в Пенсильвании в Верховном суде США. Об этом сообщает Voice of America.

Трамп просит Верховный Суд США отклонить результаты голосования и позволить Генеральной Ассамблее Пенсильвании назначить свой список выборщиков.

Voice of America отмечает, что Верховный суд США вряд ли станет отменять результаты демократического волеизъявления из-за обвинений Трампа, но даже если бы он это сделал, это не повлияло бы на результаты, так как у избранного президента Джо Байдена все равно было бы больше голосов выборщиков.

Команда Трампа просит суд действовать максимально быстро, чтобы успеть принять решение до 6 января, когда Сенат США официально назовет победителя выборов. Но Верховный Суд США не планирует собираться на заседания раньше 8 января.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист