Мнение: Навальный!! чумовое видео. Тарантина отдыхает

21.12.2020, 19:18, Разное

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Слушайте, ну это уже точно какой-то блокбастер! Лучшие сериалы Нетфликс должны быть с таким саспенсом. Охренеть просто. Недоубитый звонит своему убийце и расспрашивает, “что пошло не так”. Под запись. И убийца рассказывает! Не всякий сценарист сериала такое придумает… Мда.

Но дело проясняется, похоже. Действительно, покушение, действительно, хотели грохнуть… С Исаевым проканало, шито-крыто, концы в воду – а тут нет. Но как классно они (команда Навального) придумали всех развести?! Блеск! И Навальный в разговоре поражает: мгновенная реакция, прекрасно “держит” собеседника, всё помнит, свободно оперирует всеми именами “шишек” из ФСБ – то есть, тьфу-тьфу-тьфу, полностью восстановился. Молодец!

И причем всё по высоким голливудским стандартам: чтобы был действительно хороший триллер – не надо все время нагнетать жути, хорошо периодически разбавлять ее юморком, возможно – черным. И тут тоже – Навальный посвятил минут 5 разговору с химиком-отравителем о собственных трусах, причем ФСБ, как выяснилось, там больше всего интересовала “паховая область”. Представляю, как будут уссываться за мониторами сограждане-россияне!

Даже не знаю, что теперь-то будут говорить. Что Навальный разговаривает с каким-то специально нанятым актером? Всё типа придумано? Но это ж явно слабая защита – человек-то такой есть, экспертизу голоса провести сейчас все могут. И не зря пишут, что сейчас аппаратура позволяет различать “отпечатки голоса” не хуже, чем отпечатки пальцев, тут не подделаешь.

Так что, наверно, будут выдавать этого химика за сумасшедшего. Что еще остается?

Но круто сделано. Уже думаю, что вся эта опупея способна серьезно поднять популярность Навального в России. Его хладнокровие и мужество реально впечатляют.