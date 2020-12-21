28 дней спустя: день 2-ой – Личное мнение

21.12.2020, 19:14, Разное

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Вот уже сутки, как весь цивилизованный мир трясёт от страха. Помимо обычного коронавируса, в Великобритании выявили штамм, который ещё на 70% заразнее других видов.

«Новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% более заразен», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



Фото: Соцсети

Премьеру вторит и министр здравоохранения Британии, подтверждая его слова, после чего почти все страны Европы тут же закрыли транспортное сообщение с Лондоном.

Последней оказалась Украина — наше общеславянское «авось» позволило им продержаться в спокойствии почти сутки.

Что известно на данный момент о новой мутации? Во-первых, в Англии заражаются реально десятки тысяч людей. Система парализована, людям советуют вести себя так, будто они уже заражены. Если раньше нужен был хоть какой-то контакт, то теперь никто не может даже понять, где и как заразился.

Во-вторых, пока нет никаких данных о летальности новой мутации. Возможно, она такая же, а может быть нет.

Именно этот вопрос для нас главный — не передохнем ли все? Учитывая повышенную заразность вируса и уже существующую переполненность больниц, даже небольшое повышение летальности будет означать форменный конец света, который Ванга назначила как раз на завтра.

На фоне истерики и оперативных действий по закрытию границ в Европе, в России — спокойствие.

Границу с Британией не закрыли, хотя это сделала даже Эстония, да и как это можно сделать? В Великобритании ведь живут лучшие люди страны — почти такие же полезные нашему обществу, как путешествовавшие в феврале по Милану дырки.

«В РФ отслеживают информацию о мутации коронавируса в Британии, но решение о прекращении сообщения – прерогатива правительственного оперштаба», — заявил Дмитрий Песков.

В любой кризисной ситуации нужно действовать. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Именно это показало раздолбайство санитарных властей, когда коронавирус нам привезли весной из Италии.

«Что нам главное знать об этих мутациях? Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, через зарождающийся коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше. При этом он набирает скорость, но теряет силу», — успокоил всех Мясников, забыв добавить, что эти правила мутации не аксимома и действуют всего лишь в трети случаев.

И вот теперь, даже когда все настоящие союзники Великобритании закрыли границы с ней, у нас — ворота настежь! Ну, ведь дохтур-многостаночник Мясников всё знает и сказал не ссать, а Дима Песков с катка возле ГУМа внимательно наблюдает то ли за ситуацией, то ли за посылкой для Навки от Burberry!

Вот такие мы лучшие друзья Лондона — ждём, пока нувориши соберут чемоданы и спокойно эвакуируются из очага новой мутации — вместе с мутацией, скорее всего.

В Петербурге даже по официальным данным остался свободным 1% коек. В реальности же, мест давно уже нет нигде, а что будет дальше, когда в страну проникнет лондонская мутация?

Отвечу: жопа.

Что думаете?