Оппозиция в Молдавии оспорила закон о русском языке

21.12.2020, 18:56, Новости дня

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Решение парламента Молдавии о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения в республике оспорено в Конституционном суде, сообщила пресс-служба КС.

Отмечается, что с совместным обращением в инстанцию обратились депутаты оппозиционной проевропейской «Платформы Достоинство и правда» Дину Плынгэу и Мария Чобану, передает ТАСС. Парламентарии попросили проверить, не нарушает ли закон конституцию, а также приостановить его действия до завершения разбирательства.

В четверг президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о языках, восстанавливающий статус русского как языка межэтнического общения, а также подписал поправки в кодекс аудиовизуальных услуг, в соответствии с которыми снимаются ограничения на трансляцию российских телеканалов в республике.

В ноябре Партия социалистов подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов Молдавии. Избранный президент Майя Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что русский язык в стране должен обладать особым статусом. Он также высказывался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса.

В 2018 году Конституционный суд Молдавии объявил закон о функционировании языков устаревшим. Закон действовал со времен СССР и рассматривал русский язык как язык межнационального общения в Молдавии. В Молдавии начались акции протеста русскоязычных жителей, однако проблема отошла на второй план на фоне политической нестабильности в стране.