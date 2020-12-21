Против Тихановской возбудили дело о подготовке захвата власти

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21.12.2020, 18:56, Новости дня
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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организации, целью которой являлся захват государственной власти, сообщило ведомство.

«С учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета, принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им», – говорится на сайте Генпрокуратуры.

Уточняется также, что в отношении журналиста Алексея Леончика возбуждено уголовное дело о финансировании деятельности экстремистского формирования. В отношении координационного совета также заведено дело о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ничего не решает. Он также заявил, что серьезной проблемой в период попыток раскачивания ситуации в республике является отсутствие настоящего патриотизма, особенно у «мужиков».

Тихановская заявляла о готовности возглавить республику «в переходный период», добавив, что ее сторонники уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.



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