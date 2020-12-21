Мнение: Административные решения

21.12.2020, 18:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия закрывает авиасообщение с Великобританией – пока на неделю. Ряду российских высших менеджеров и чиновников придется пробыть на рабочей вахте чуть подольше, прежде чем они смогут вернуться в родные дома к семьям. Скорбим вместе с ними.

Причина закрытия сообщения – новый штамм вируса. Однако решение снова принимается на административно-политическом уровне, хотя чисто биологически (эпидемиологически, медицински – нужное подчеркнуть) показаний к таким мероприятиям, скорее всего, нет. Точнее, уже нет.

Вирус Ковид-19 мутирует, мутирует достаточно быстро. Как и любой вирус. Тот его вариант, который был год назад в Ухане, уже изменился, причем несколько раз. Пока основа остается прежней, а потому вакцины, созданные против первого штамма, скорее всего, будут действовать и против его производных. Но мутации идут постоянно, причем как это бывает всегда – вирус становится более заразным, но менее смертельным. Природа рациональна: задачей любого живого существа (хотя вирус – это вроде бы нечто среднее между живым и неживым) – воспроизводить себя как можно шире, дальше и дольше. И в этом смысле вирус, решая задачу воспроизведения себя во времени и пространстве, всегда находит одно и то же решение – он убивает все меньше носителей, но при этом универсализируется, приобретая возможности использовать как можно больше носителей для своего производства. Однако эта стратегия приводит к тому, что вирус, вошедший в равновесное состояние со своим пищевым ресурсом – видом-носителем – становится уязвим для других вирусов-конкурентов. В конце концов на вершине пищевой пирамиды его теснит новый вид вируса, который повторяет весь путь предыдущего. Так в итоге и обеспечивается изменчивость в окружающем нас микромире.

Ничего необычного в этот раз не происходит. В биологическом смысле во всяком случае точно. А вот в политическом – это вопрос отдельный и особый. И скорее всего, именно здесь находятся все ответы про ту катастрофу (рукотворную катастрофу, прямо скажем), которая была обрушена на нас в этом году. И которая продолжится в следующем.