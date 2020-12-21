Мое дело: Самира Мустафаева о том, как перешла от большого спорта к большому бизнесу

21.12.2020, 18:52, Разное

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О начале спортивной карьеры:

Меня привела на гимнастику мама, когда мне было пять. Я не мечтала о профессиональном спорте и не собиралась развиваться в художественной гимнастике, поэтому первое время мне было трудно. Я пропускала занятия, не соблюдала дисциплину, часто устраивала себе читмилы в “Макдональдсе”. Но полтора года спустя я увидела первые результаты и втянулась.

Семья — моя главная поддержка в спорте, бизнесе и обычной жизни. Так было всегда. Я благодарна своим близким за то, что они разделяют мои победы и проходят через трудности вместе со мной.

О главных достижениях:

Каждая победа, каждое достижение было для меня огромным счастьем, потому что за этим скрывалась упорная работа и бесконечные тренировки. Как я стала двукратным бронзовым призером клубного чемпионата мира в Японии в 2008 году и через год бронзовым призером чемпионата мира в Японии; как получила бронзу в командном многоборье на чемпионате мира в Москве в 2010-м — вспоминаю все эти моменты и понимаю, что точно не могу выбрать только один из них.

Об уходе из большого спорта:

Решение завершить профессиональную карьеру было сложным, хотя я внутренне готовила себя к тому, что должна принять его. К 2013 году я получила несколько серьезных травм и тренировалась на обезболивающих. Между наградами и здоровьем я выбрала второе и оставила большой спорт.

Об открытии студии стретчинга:

Мой муж работал в ресторанной сфере и хотел открыть собственный ресторан. Так что бизнес в индустрии фитнеса мы оба начали без опыта. Мы вместе учились и до сих пор учимся вести бизнес, пробуем разные подходы, разрабатываем стратегии.

После завершения профессиональной карьеры я несколько лет работала тренером по художественной гимнастике для детей, но чувствовала, что это не совсем подходит мне. Коля поддержал меня, когда я решила оставить работу и собрать группу по растяжке для взрослых.

Первая попытка оказалась неудачной: группа не набралась. Спустя время я попробовала еще раз, и тогда уже все получилось. Желающих заниматься с каждой неделей становилось все больше, и в один момент я поняла, что нам нужно просторное светлое помещение, где гостям будет удобно заниматься. Мы с Колей нашли идеальное место на Кузнецком Мосту. Там и открылась первая студия SMSTRETCHING.

О концепции проекта:

Думаю, что уникальность SMSTRETCHING заключается в атмосфере, которую мы стараемся создать для гостей. Мы — одна большая и дружная семья, где все поддерживают друг друга и радуются за достижения других. Несмотря на то что мы проводим тренировки каждый день с утра до позднего вечера, тренеры знают по именам всех гостей. Индивидуальный подход — один из наших главных ориентиров. Гости занимаются в мини-группах, что позволяет тренеру уделять внимание каждому. Мы не стремимся работать на поток. Хотим, что гостям было комфортно у нас.

К уникальности я бы добавила еще фокус на развитии. SMSTRETCHING постоянно развивается, обновляет программы, запускает новые проекты. Мы привезли из США барре, запустили hot-направления, стали полноценным игроком в онлайне. Сейчас у нас четыре студии SMSTRETCHING в Москве и одна в Лос-Анджелесе. Также в прошлом году мы открыли в Москве студию нового формата Project By SMSTRETCHING, в которой все тренировки проходят в атмосфере ночного клуба.

О звездных гостях и мотивации к тренировкам:

Мне всегда очень приятно слышать, что я мотивирую людей заниматься растяжкой и становиться лучше. Потому что мотивация, которую я транслирую, — это больше чем классные фото. Это здоровье. Тренировки в первую очередь касаются здоровья и уже потом фигуры и красоты. Мне повезло с окружением: мы с подругами поддерживаем проекты друг друга и мотивируем двигаться вперед. Все мои подруги занимаются в SMSTRETCHING. Я пообещала им, что они сядут на продольный и поперечный шпагат, если будут регулярно тренироваться. У нас много медийных гостей – Ирина Горбачева, Лена Перминова, Катя Адушкина, Татьяна Мингалимова, Сюзанна Варнина, Виктория Боня, Рита Daкота.

О собственных секретах красивой фигуры:

Я не представляю свой день без спорта. Именно тренировки помогают мне поддерживать себя в тонусе. Сочетание стретчинга, барре, хот-пилатеса и сбалансированного питания позволило мне вернуться в форму, в которой я была во время соревнований. Спорт и правильное питание даются легче, если подойти к этим вопросам осознанно и любить свое тело. Я поменяла отношение к себе, и это помогло мне стать более подтянутой и уверенной.

О любимых бьюти-средствах:

Утром я использую увлажняющий крем для лица и крем для области вокруг глаз с женьшенем от Erborian, а вечером — скраб для тела с маслом жожоба Cirkle. С собой всегда беру мицеллярную воду для снятия макияжа Sephora, чтобы после съемок и интервью смывать косметику и идти на тренировку с чистой кожей.

Перед сном стараюсь не забывать наносить ночной крем для лица. Последнее время пользуюсь кремом с альфа-липоевой кислотой от российского бренда косметики Anna Sharova. После нанесения этого крема мягкая и гладкая, нет ощущения липкости и жирности. Обожаю твердый шампунь Cirkle и маски для волос Rated Green. После того как эти бренды появились на рынке, они вытеснили все остальные баночки на полке в ванной. В этом году не могу представить зимний уход без бальзама для губ с SPF 15 от Fresh и сливочного крема для рук Anna Sharova (у него просто невероятный аромат).

О развитии бизнеса:

Мы постоянно развиваемся, и на это ни пандемия, ни что-либо другое не может повлиять. Нам пришлось приостановить ремонт новой студии, отложить несколько проектов и в целом изменить планы, но мы продолжаем двигаться вперед. Просто теперь у нас другое направление.

На карантине мы запустили формат месячного онлайн-марафона. Тогда мы не просто создали временное решение для тех, кто боялся потерять форму, перемещаясь только по квартире, а проработали полноценную программу. Мы изначально ставили цель помочь людям обрести полезные привычки. Мы получили огромный положительный отклик у людей со всей страны и решили, что будем еще активнее работать над онлайн-программами и марафонами.

Также мы планировали запустить весной фитнес-приложение, а потом решили доработать его. В приложении будет четыре вида тренировок: программа, индивидуально подобранная для вас и состоящая из гивок; экспресс-тренировки по 10-20 минут в день, курсы на месяц с часовыми тренировками и челленджи — 4-5 дней ежедневных тренировок, направленных на конкретный результат.

Я бы сказала, что у нас получилось создать больше, чем приложение. Там есть и рейтинг с призами, и блок с правильным питанием, и собственная соцсеть. В общем, это отдельный проект со множеством подводных камней, но сейчас мы уже на финишной прямой.