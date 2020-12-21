Мнение: Тыграй. Война после конца истории

21.12.2020, 18:50, Разное

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О предпосылках, причинах и последствиях войны Эфиопии против Тыграя, которая ныне перешла в партизанскую фазу.

Конфликт в Тыграе: война после конца истории

Аннотация:

Конфликт между руководством эфиопского штата Тыграй и центральным правительством перешел в вооруженную стадию 4 ноября 2020 года. В этот день совершено нападение на подразделения вооруженных сил Эфиопии, расквартированные в столице Тыграя Мэкэлэ. Правительство Эфиопии, возглавляемое Абием Ахметом Али, получившим в 2019 году Нобелевскую премию мира, объявило о начале военной операции против Народного Фронта Освобождения Тыграй (НФОТ) и уже к 28 ноября 2020 года взяло под контроль крупные города штата. Открытые боестолкновения перешли в партизанскую войну, о начале которой заявил председатель НФОТ Дебрецион Гебремикаэль.

В 1992 году Фрэнсис Фукуяма публикует книгу "Конец истории и последний человек", где фиксировалась окончательная победа либерального капитализма над всеми остальными способами организации общества. Не зная того, руководители НФОТ, пришедшие к власти, действовали в точном соответствии с прозрениями Фукуямы. Организация незамедлительно отказалась от марксизма-ленинизма, заменив его необязательной пост-идеологией, не претендующей не изменение общественных устоев. Под руководством Мелеса Зенауи Эфиопия прощается с любыми "большими рассказами". В страну приходят желанные иностранные инвесторы, создающие "зоны развития" с привлечением дешевой рабочей силы. Казалось, наступала бесконечная эпоха полу-колониального блаженства для элиты и очередных десятилетий боли для 110 миллионного народа.

Однако в 2018 году на фоне "Революции Оромо" НФОТ оказался вне высших эшелонов власти, сохранив за собой только контроль за штатом Тыграй. Фигура премьер-министра Абия устроила как "национальный", так и транснациональный правящий класс. При посредничестве коллективного Запада и КНР Абий завершает войну с Эритреей, которая фактом своего существования помогала НФОТ оправдывать свою власть.

После конца истории война вновь выдавила НФОТ в подполье, но уже без революционной идеологии и общественного доверия.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают конфликт в Тыграе, его исторические, политические, политэкономические и национальные предпосылки.

Осторожно, 18+.

