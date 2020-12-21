Мнение: О том, почему США боятся злить «олигархов Путина» своими санкциями

21.12.2020, 18:48, Разное

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А вот действительно, почему Америка дрейфит наказывать реальными, а не бутафорскими, санкциями так называемых «друзей Путина»? Всех этих Вексельбергов-Усмановых-Крвальчуков-Тимченко и прочих Ротенбергов… Почему всё дело ограничилось декоративными запретами на въезд и недееспособными арестами активов, которых на самом деле нет? Неужели такая могущественная держава пасует идти до конца и замораживать офшорные счета, слепые трасты и прочие сравнительно хитрые способы укрывательства ворованных денег?

Ведь реально же американская разведка знает всё обо всех, и сливы «панамских офшоров» – лишнее тому подтверждение…

Наивный ответ состоит в том, что американцы опасаются российской ответки. Мол, российский президент Владимир #Путин может в отместку расчехлить ядерный потенциал, отчего рухнут в панике все биржи и американские капиталы обратятся в прах. А терять #деньги никто не хочет, даже если они крутятся в акциях и облигациях.

С другой стороны, американцы никогда не отличались наивностью. Они точно знают, что слова про «ядерный пепел» может произносить штатный пропагандист на государственном телеканале за государственные деньги, но никак не президент страны, чья экономика составляет менее 10% от американской. И чьи финансы плотно зависят от экспорта нескольких видов сырьевых товаров.

Тут, скорее, другое. Во-первых, расчёт экономический – некоторые отрасли, контролируемые «путинскими олигархами» Штатам просто не очень интересны, а когда интерес появляется, #санкции лишь плодятся и множатся. Во-вторых, фактор психологический, вполне чётко показанный на примере бывшего алюминиевого короля Олега Дерипаски, чья империя де-факто перешла под внешний контроль.

Вопреки прогнозам наивных, Олег Дерипаска не стал организатором революции, чтобы снести Режим™ и вернуть Россию в лоно Запада. А, напротив, заговорил как истинный путриот.

«Если задуматься повнимательней, то санкции – это орудие самой настоящей современной гибридной войны. Ничем, кстати, не лучше, чем те же бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи. Даже, наверное, приносящие больший ущерб для мирного населения», – написал он в понедельник в своём Telegram-канале. И кинулся в объятия Кремля с патриотической законодательной инициативой.

Остальные, похоже, поступят также. Так зачем Вашингтону сплачивать всех вокруг Путина? Не лучше ли варить лягушку медленно?