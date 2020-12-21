 

“Потенциальная опасность”: Ученые установили длительное наличие коронавируса после смерти у умерших от COVID-19

21.12.2020, 18:44, Разное
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Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которое изучили тела пациентов, умерших вследствие тяжелой формы COVID-19. Выяснилось, коронавирус имеет свойство сохраняться в организмах длительное время даже после летального исхода.
В процессе исследования ученых, представляющих Университетский медицинский центр Гамбург-Эппендорф (Германия), были изучены тела 11 человек, которые ушли из жизни вследствие заражения коронавирусом. В частности, медики брали у них мазки из носа с фиксированной регулярностm. на протяжении недели. В итоге во всех образцах последовательно были найдены РНК SARS-CoV-2 на достаточных уровнях. Таким образом, инфекционность вируса сохранялась в тканях умерших достаточно долго, что, по мнению специалистов, демонстрирует потенциальную опасность такого рода человеческих трупов.

Также исследователи уведомили, что необходимо продолжение научной работы. “Более глубокие исследования должны изучить присутствие вируса в трупах с более длительными посмертными интервалами, более одной недели, и телах с более низкой начальной вирусной нагрузкой”, – обосновали они свое мнение. Об этом пишет Emerging Infectious Diseases.



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