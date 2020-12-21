Ученые назвали повышающий в разы риск тяжелого течения COVID-19 фактор

21.12.2020, 18:44, Разное

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Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности генома человека, влияющие на возможную тяжесть течения COVID-19. Выяснилось, что одна из разновидностей гена способна увеличить вероятность тяжелой формы заболевания в несколько раз.

Отправной точкой исследования стал ранее известный факт того, что наличие у человека неандертальской версии гена DPP4 способно позволять одному из видов коронавируса, вызывающему ближневосточный респираторный синдром, проникать в совокупность человеческих клеток с повышенной легкостью. При этом было отмечено, европейцы, азиаты и коренные американцы могут иметь в своем геноме довольно значительное компонентов, унаследованных от неандертальцев – от 1,8% до 2,6%. Ученые, представляющие Институт Макса Планка, решили проверить данную теорию и провели профильное тестирование 7885 больных, которые были госпитализированы с тяжелой формой COVID-19. В результате медики обнаружили, что наличие даже одной копии DPP4 у заболевшего способно в два раза увеличить риск осложнения от инфицирования по сравнению с представителями контрольной группы, не имеющей упомянутого гена вовсе. В случаях же, если неандертальскими оказывались обе копии, опасность возрастала в четыре раза.

Резюмируя результаты исследования, эксперты обратились к представителям мировой медицины с рекомендацией о форсировании сроков генетического тестирования заболевших COVID-19, что позволит выявить группы повышенного риска тяжелого течения болезни. Об этом пишет bioRxiv.