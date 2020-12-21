Жители Швеции избили журналиста, писавшего фейки о российской вакцине от коронавируса

21.12.2020, 18:37, Разное

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Два уроженца Мальмё — 25-летний Хасан Исакссон и 22-летний Марук Аль-Хатаби нанесли травмы средней степени тяжести журналисту шведского телеканалу Эрику Йоргенсону, снимавшему сюжет возле одной из медицинских клиник города. По словам корреспондента, к нему подошли сзади и оглушили, после чего повалили на землю и стали избивать ногами, досталось и оператору, правда он отделался лишь несколькими ссадинами.

В больнице Йоргенсону поставили диагноз «открытый перелом руки», также у журналиста гематома под правым глазом и выбиты два зуба. Его жизни ничего не угрожает. Во время допроса в полиции нападавшие объяснили истинные причины своей агрессии.

«Мы не сделали ничего плохого. Йоргенсон — не журналист, а пропагандист. Он неоднократно писал и снимал для телевидения репортажи о том, какая плохая российская вакцина. У меня отец учился в медицинском институте в СССР, и он всегда говорил мне, что русские создали лучшую в мире систему здравоохранения, поэтому неудивительно, что они первыми создали вакцину против коронавируса. Мы — шведы, не создали ничего, а только сидим и ждём милости от американцев и британцев, при этом обязательно нужно дискредитировать русских. Меня и Хасана это очень злило, и когда мы увидели этого рыжего в очках, то не выдержали», — пояснил Марук Аль-Хатаби.

Как представителям национальных меньшинств, окружной суд Мальме вынес нападавшим приговор по статье «Хулиганство» и оштрафовал каждого из них на 300 шведских крон. Потерпевший Йоргенсон заявил, что не боится насилия и не в первый раз сталкивается с поклонниками российской вакцины в Швеции, поэтому он продолжит работу над созданием материалов о её неэффективности.