 

Обвиняемого в нападении на синагогу в немецком Галле приговорили к пожизненному заключению

21.12.2020, 18:34, Новости дня
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Окружной суд в немецком городе Наумбург приговорил к пожизненному заключению 28-летнего Штефана Баллье, который в октябре 2019 года напал на синагогу в Галле и убил двух человек. Об этом 21 декабря сообщает dpa.

Суд решил, что после отбывания 15-летнего срока заключения подсудимый “будет подвергнут превентивному заключению”.

Агентство отмечает, что приговор, который получил Баллье, – максимальное наказание, предусмотренное немецким законодательством.

Именно пожизненного заключения требовали для Баллье немецкие прокуроры. Его обвиняли в убийстве, покушении на убийство, подстрекательстве к мятежу и попытке шантажа.

Защита подсудимого может подать в федеральный суд апелляцию на приговор, пишет издание Der Spiegel.

Балье в суде признался, что 9 октября 2019 года он пытался убить 51 человека, которые праздновали еврейский праздник Йом-кипур. В синагогу ему попасть не удалось, поэтому он застрелил 40-летнего прохожего и 20-летнего продавца в магазине. Свои действия подсудимый объяснял антисемитскими и расистскими убеждениями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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