 

“Чтобы я сидела и жаловалась? Не буду”. Звезда фильма “Моя прекрасная няня” Прокофьева рассказала о своих заработках во время пандемии коронавируса

21.12.2020, 18:34, Новости дня
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57-летняя российская актриса Ольга Прокофьева получает две пенсии. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовано 20 декабря на YouTube канале Сурена Каграманова, отвечая на вопрос ведущего о том, как отобразилась пандемия коронавируса на ее материальном положении.

“У меня есть определенное жалование в театре. Есть пенсия “московская”, спасибо [мэру Москвы Сергею] Собянину. Есть пенсия такая – государственная, как у всех, в 20 тыс. руб (около 7,5 тыс. грн). Это, конечно, минимум, но все равно роптать не имеем права”, –  заявила она.

По словам Прокофьевой, во время пандемии коронавируса она также продолжает сниматься в рекламных проектах и кинофильмах.

“Это, конечно, совсем не то, что было.  Сейчас очень хорошо понимаю, как мы жили хорошо. Трудились – ничего не падало с неба. И нет у меня какого-то покровителя, кто бы содержал. Сейчас действительно время сложнее, но чтобы я вот так на всю страну сидела и жаловалась? Нет! Я не буду”, – подытожила она.

ВИДЕОВидео: ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ / YouTube

Прокофьева родилась в 1963 году в России. В 1985 году окончила ГИТИС и в том же году стала актрисой московского театра имени Маяковского.

Известность актриса получила после того, как сыграла в ситкоме “Моя прекрасная няня” бизнес-вумен Жанну Аркадьевну, которую за глаза герои сериала называли Жабой Аркадьевной. Партнерами Прокофьевой по фильму были российский актер Сергей Жигунов и актриса Анастасия Заворотнюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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