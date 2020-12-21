 

В Украине разработали тест, который одновременно определяет COVID-19 и два штамма гриппа

21.12.2020, 18:34, Новости дня
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Украинский Институт молекулярной биологии и генетики разработал комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов – SARS-CoV-2 (коронавирус) и штаммов А и В вируса гриппа. Об этом говорится на Facebook-странице института.

Проведение такого теста займет около 6 часов. В институте подчеркивают, что учитывая сходство симптоматики гриппа и коронавирусной болезни, такой ПЦР-тест особенно актуален сейчас, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию гриппа.

“Новые ПЦР-тесты проверили на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в Киеве. Надеемся на заинтересованность Минздрава комбинированным ПЦР-тестом”, – отметили в организации.

Кроме того, ученые института завершают разработку еще одного теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности, риновируса и кори.

В Украине по состоянию на 21 декабря подтвердили 970 993 случая коронавирусной инфекции, из них 6545 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 16 665 пациентов с COVID-19, выздоровело – 586 268.

Последние данные по заболеваемости гриппом Минздрав публиковал 16 декабря. В информационном бюллетене ведомства сообщалось, что с начала сезона гриппа, 28 сентября, и по 13 декабря в Украине переболели 4,9% населения страны. Смертей от гриппа зафиксировано не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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