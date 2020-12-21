 

“Возраст такой, что уже сложновато”. Навроцкая рассказала, почему не стала мамой

21.12.2020, 18:34, Новости дня
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46-летняя украинская писательница, а в прошлом дизайнер Ольга Навроцкая в интервью программе “Зірковий шлях” на канале “Украина” заявила, что считает себя childfree.

Она отметила, что ее гражданский муж – фронтмен украинской группы ТНМК Олег Михайлюта хотел бы, чтобы в их семье родились дети.

“Олег не против был бы. Но у меня и возраст такой, что уже сложновато это сделать. Ну вот нет – не моя тема. Каждому свое. Так что я childfree”, – сообщила Навроцкая.

При этом она не исключила, что в будущем захочет детей и станет мамой.

“Никто же не знает. Я могу сейчас разговаривать, а через полгода сидеть беременной”, – подытожила она.

Навроцкая и Фагот живут в гражданском браке 11 лет. У Фагота есть сын Никита (2010), матерью которого является журналистка Анастасия Будкина. Пара рассталась до рождения ребенка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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