 

Раде предложили запретить возобновление подачи воды в Крым

21.12.2020, 18:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Верховную раду внесен законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым до «возвращения» полуострова в состав Украины, сообщил депутат от украинской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Подал в Верховную раду законопроект о запрете восстановления водоснабжения в Крым до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей. Все знают, что в Крыму с каждым днем усиливается «водный кризис» и идут разговоры о восстановлении водоснабжения со стороны Украины», – написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

По словам украинского депутата, питьевые и бытовые нужды крымчан полностью обеспечиваются за счет собственных водных ресурсов региона «даже в самые засушливые годы». В то же время, как сообщил Гончаренко, «подача воды в Крым приведет к дальнейшей милитаризации региона».

Ранее президент Владимир Путин пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Путин отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика.

В субботу губернатор Михаил Развожаев заявил, что вода из Кадыковского карьера начала поступать в систему водоснабжения Севастополя, что позволит не вводить в городе ограничения подачи воды населению. До этого Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Появилось видео драки в Крыму, в которой погиб диджей mr.Basic

18.08 / Как после 11 сентября – на фоне протестов в США темнокожие американцы активно закупают оружие

06.08 / Участники регионального этапа «Цифрового прорыва» разработают решения для малого и среднего бизнеса

26.11 / Степанова хотят уволить до конца 2020 года, сейчас ищут ему замену – СМИ

28.11 / В ходе демонстраций во Франции пострадали 37 полицейских

14.11 / На Хортице нашли захоронение скифского воина, которому примерно 2500 лет

01.10 / УЕФА разрешил проводить международные матчи в присутствии зрителей

13.09 / Взрыв произошел в жилом доме в Приморье

12.11 / CNN – Помпео отказался признать победу Байдена

23.09 / «В каждой стране должна быть своя Рут Гинзбург»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска