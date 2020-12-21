 

Минюст причислил чешское агентство Medium-Orient к СМИ-иноагентам

21.12.2020, 18:02, Новости дня
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Чешское информационное агентство Medium-Orient внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, сообщило Министерство юстиции России. Реестр иностранных агентов дополнен также несколькими российскими организациями.

«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено чешское информационное агентство Medium-Orient», – говорится на сайте ведомства.

Medium-Orient стало 12-м в списке иностранных СМИ-иноагентов. Уточняется, что в реестр некоммерческих организаций-иноагентов включены межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург», Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие», социально-ориентированная АНО содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс», а также АНО социально-правовых услуг «Акцент».

Ранее в Госдуме призвали Роскомнадзор наказывать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки

В феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.



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