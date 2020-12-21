Лучшее поздравление с Новым годом: Эд Ширан выпустил песню-сюрприз Afterglow и клип

21.12.2020, 17:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Еще в прошлом году Эд Ширан ушел в бессрочный отпуск, завершив свой двухлетний тур Divide и заработав рекордные 775 миллионов долларов. За это время у музыканта родилась дочь, а он сам занялся садоводством, выращиванием органических фруктов и даже разведением кур. О новой музыке не было и речи, поэтому поклонники Эда лишь смиренно продолжали слушать его прошлые альбомы. Но сегодня их терпение было вознаграждено приятным сюрпризом: Эд выпустил песню-сюрприз и клип на нее, снятый одним дублем, – Afterglow.

Привет, ребята. Afterglow – это песня, которую я написал в прошлом году и хотел выпустить для вас. Это не первый сингл со следующего альбома, это просто песня, которая мне нравится, и я надеюсь, что вы ее тоже полюбите. Наслаждайтесь! Желаю вам счастливых каникул и Нового года. А я пока возвращаюсь домой. Целую, чао, – анонсировал выход композиции музыкант.

В качестве обложки к песне Эд выбрал картину, которую нарисовал сам

Помогали Ширану в записи трека FRED, который также выступил в качестве сопродюсера песни вместе с Эдом, и Дэвид Ходжес.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Эд Ширан решил взять творческую паузу. Об этом Эд объявил со сцены последнего концерта в Ипсвиче:

Как вы можете знать, я был в турне Divide больше двух лет, и сегодня его последний день. Это горько и радостно одновременно. Мне нравится, что вы сегодня все здесь и что последний концерт именно в Ипсвиче. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт на ближайшие, вероятно, 18 месяцев. Мы играли по всему миру: Америка, Новая Зеландия, Азия, Южная Америка. Это все удивительные места. За это время я сыграл для 9 миллионов человек по всему миру. Это самый большой тур за всю историю. Сегодня для меня и моих людей за сценой очень эмоциональный день. Это похоже на расставание с девушкой, с которой ты был в течение многих лет.

Также Эд добавил, что проведет это время с женой Черри Сибборн и планирует завести семью:

Я не могу следующие 20 лет провести так же в дороге. Я не готов жертвовать детьми даже ради всего этого. Я достиг всего, что хотел, и даже больше, поэтому я теперь просто буду стараться весело проводить время.

12 интересных фактов об Эде Ширане мы собирали в преддверии его концерта в Москве.