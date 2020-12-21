 

Российский генерал предупредил о подготовке Эрдогана к экспансии в Крым

21.12.2020, 17:52, Разное
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Он напомнил, что в официальных заявлениях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признает Крым российским. В то же время Анкара не обещает вернуть полуостров Киеву, отметил генерал.

По его словам, в турецком руководстве считают Крым бывшей территорией Османской империи. Эксперт прогнозирует: Анкара не остановится на Карабахе и направит вектор экспансии на российский полуостров.

Турция тесно работает с Украиной по Крыму и Донбассу, сообщил генерал. “В соцсетях достаточно много сообщений, включая поставки до конца года двадцати ударных беспилотников, которые успешно работали в зоне Карабаха”, – сказал Ивашов в эфире ютуб-канала “Рой ТВ”.

Напомним, что на встрече с Владимиром Зеленским 16 октября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает вхождение Крыма в состав России. Он пообещал украинскому коллеге, что Анкара будет поддерживать территориальную целостность Незалежной.

Это не первое подобное заявление турецкого лидера. В 2019 году он назвал воссоединение Крыма с Россией “незаконной аннексией”. Кроме того, он выражал озабоченность в связи с положением крымских татар на полуострове. Представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что у Москвы и Анкары есть разногласия по полуострову.



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