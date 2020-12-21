Ученые из Италии определили повышающие риск сердечной недостаточности продукты

21.12.2020, 17:50, Разное

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Учёные из Италии, под руководством эпидемиолога Лиции Яковьелло, определили продукты, повышающие риск сердечной недостаточности на 58%. В их числе чипсы и любые ультра-обработанные блюда.

Исследование научных сотрудников Университета Инсубрии продолжалось в течение восьми лет, и за это время изучалось состояние 22 тыс. человек разного пола и возраста. Часть из респондентов активно употребляли в пищу полуфабрикаты и продукты питания, заранее обработанные и готовые к употреблению сразу после подогрева. Оказалось, что подобная «диета» приводит к увеличению риска преждевременной смерти на 26%, а сердечная недостаточность проявлялась на 58% чаще, чем у людей, не употребляющих продукты быстрого приготовления в пищу.

В завершении Лиция Яковьелло рассказала, что цель их изучения была в демонстрации пагубного влияния продуктов быстрого питания на организм людей и, в частности, молодёжи. Усилия направлены на привлечение внимания к необходимости правильно питаться и выбирать для готовки только свежие продукты, пишет интернет-издание NewInform.