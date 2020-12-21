Стартовали продажи первого в мире смартфона с подэкранной камерой

21.12.2020, 17:50, Разное

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Зарубежные торговые сети начали продажи первого в мире смартфона с подэкранным расположением камеры. ZTE Axon 20 5G доступен в магазинах стран Азии, Африки, Европы, в том числе на Украине.

Инновационное устройство от китайской компании стало пионером среди подобных, его фронтальный объектив размещен под дисплейной панелью. Предварительные заказы на ZTE Axon 20 5G производитель начал принимать с начала декабря, с сегодняшнего же дня смартфон можно будет найти и на полках магазинов по всему миру. В первую очередь, покупателями модной новинки получили возможность стать японцы, филиппинцы, малазийцы, тайцы, жители европейских стран, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также Южной Африки.

Официальный сайт производителя огласил стоимость аппарата в 449 долларов США. В соседней Украине флагман продается по цене в 12,5 тысячи гривен, что в переводе на российскую валюту составляет примерно 33,5 тысячи рублей. Кроме сенсора камеры третьего поколения, встроенного в экран, ZTE Axon 20 5G получил однокристальный процессор Snapdragon 765G от Qualcomm. При этом OLED-панель с диагональю 6,92 дюйма с Full HD+ отличается также встроенным под дисплей дактилоскопом.

Фронтальная камера имеет разрешение в 32 миллиона пикселей. Основной же блок оснащен четырьмя объективами, парой 2-мегапиксельных, и датчиками на 8 и 64 мегапикселей. От повреждений дисплей защищает семислойное стекло с поляризатором, герметизирующим стеклом, катодом, OLED, матрицей и стеклом-подложкой. Аккумуляторная батарея ёмкостью 4220 мА•ч оснащена поддержкой быстрой зарядкой мощностью в 30 Вт. Работает ZTE Axon 20 5G на базе десятой версии операционной системы Android 10 с оболочкой MiFlavor 10.5.