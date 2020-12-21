 

Военный эксперт США рассказал о невозможности защититься от российских «Цирконов»

21.12.2020, 17:50, Разное
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Военный эксперт США Брайан Берлетик пояснил о невозможности защититься от российских «Цирконов» имеющимися на вооружении противовоздушными силами. Причина кроется в необычайно высокой скорости полёта ракеты.
Первое тестирование «Циркона» показало, что ракета может развивать скорость до 10 тыс. км/ч, чего достаточно для преодоления любой системы ПВО потенциального противника. Берлетик отметил, что сейчас у США нет возможности противостоять гиперзвуковому вооружению такого типа и единственное, что может воспрепятствовать «Циркону», – расстояние. Дальность полёта такого вооружения сильно ограничена. Несмотря на это, имеется возможность атаковать наземные базы, расположенные в непосредственной близости от водных границ России, или же, при необходимости, передислоцировать пусковые установки в необходимую точку на воде для проведения боевой операции.

Ещё одним важным достоинством «Циркона» является его топливо. Из-за новой разработки ракета оставляет след из плазмы, который блокирует радиоволны. Таким образом подавляющее большинство ПВО просто не смогут заметить её приближение. Даже в случае обнаружения, самой современной американской установке Aegis Ashore потребуется от 8 до 10 секунд для перехвата цели, а за это время «Циркон» преодолеет расстояние в 20 километров, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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