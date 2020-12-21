Вакцинация россиян старше 60 лет планируется в начале 2021 года
21.12.2020, 17:48,
Разное
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В пострегистрационных исследованиях участвуют 150 добровольцев старше 60 лет. Исследования будут завершены до Нового года, полагает Александр Гинцбург. Сразу после праздничных каникул в регистрационное удостоверение препарата будет внесено разрешение на применение вакцины от 18 лет и старше без ограничений. Напомним, в настоящий момент привиться могут только граждане 18-60 лет.
Сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко подтвердил эту информацию, заявив, что клинические исследования вакцины на лицах старше 60 лет будут завершены после 23-24 декабря. После экспертной оценки полученных результатов возрастные рамки вакцинации будут расширены.
Министр напомнил, что несмотря на высокую эффективность вакцины привитым людям следует по-прежнему носит маску и соблюдать все меры предосторожности.
«Вакцина – это не маска. Это формирование иммунитета – человек сталкивается с возбудителем. И какие-то проявления возможны. Иммунитет отрабатывает его, этот возбудитель, и, соответственно, формирует гуморальную систему защиты», – подчеркнул Мурашко.
В настоящий момент в РФ ведутся пострегистрационные испытания еще одной вакцины от коронавируса — препарата ЭпиВакКорона, созданного учеными новосибирского центра «Вектор». В ноябре Роспотребнадзор заявил о начале исследований с участием 150 добровольцев старше 60 лет. Медикам предстоит выяснить, какой уровень защиты обеспечивает препарат для пожилых людей. Первые пять участников были привиты 21 ноября.
Каждый доброволец, получивший вакцину, должен наблюдаться в медицинском учреждении, где проводились испытания. Врачи отслеживают выработку антител с использованием ИФА-тестирования, оценивать побочные эффекты и состояние здоровья участников.
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